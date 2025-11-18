Diplomáciai előrelépés a konfliktus lezárásában?

„Üdvözlöm Trump elnököt és elkötelezett csapatát! Bátor katonáink hősiessége és áldozatvállalása Trump diplomáciai erőfeszítéseivel együtt segített hazahozni a túszokat. Hiszem, hogy terve békét és jólétet fog hozni, mert tartalmazza Gáza teljes lefegyverzését és radikalizálásának visszafordítását” – írta az izraeli kormányfő az X-fiókjában angolul közzétett posztjában .

Dani Danon, Izrael ENSZ-nagykövete a New York-i szavazás után úgy nyilatkozott, hogy a Hamász palesztin iszlamista szervezet „lefegyverzése alapfeltétel. Nem lesz jövő Gázában mindaddig, amíg a Hamász fegyverben van” – hangsúlyozta.

A vezető izraeli kormánypárt, a Likud egyik parlamenti képviselője, Amit Halevi ugyanakkor élesen bírálta az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntését, jelezve, hogy Netanjahu pártja nem egységes a határozat megítélésében.

„Ez egy szörnyű döntés nemcsak Izrael, hanem a Nyugat számára is. Kár, hogy a Nyugat még október 7-e után sem volt képes megérteni, ki az ellenség” – nyilatkozott Halevi a ynet hírportál stúdiójában kedden, utalva a gázai háborút 2023-ban kirobbantó Hamász-terrortámadásra Izraelben.

„A szavazás ”történelmi lépés, amelyet támogat az izraeli közvélemény többsége és valamennyi barátunk a világban. Trump is megérti, hogy a palesztin állam jó Izraelnek, és most biztosítania kell, hogy Netanjahu és messianisztikus partnerei ne hiúsítsák meg a folyamatot„ – közölte a Békét Most nevű izraeli baloldali békemozgalom, a Messiás eljövetelét és Nagy Izrael létrehozását célzó jobboldali nacionalista politikai pártokra, a Zsidó Erőre és a Vallásos Cionistákra utalva. ”

Trump jövőképének köszönhetően a Hamászt lefegyverzik és a Gázai övezetnél megszűnik a fegyvertartás. Ez alapvető és egyáltalán nem magától értetődő eredmény. Gyorsan és elszántan kell dolgoznunk a terv megvalósításán. Izraelnek fel kell hagynia azzal, hogy a nemzetközi bevonódást fenyegetésként látja, mert Gáza nem csak Izrael problémája„ – vélekedett Lian Polak David, a Koalíció a Regionális Biztonságért nevű szervezet alapítója.

Itamár Bengvir nemzetbiztonsági miniszter, a Zsidó Erő elnöke hétfőn, néhány órával a Biztonsági Tanács szavazása előtt azt mondta, hogy ha az ENSZ előmozdítja egy palesztin állam elismerését, Mahmúd Abbász palesztin elnököt ”magánzárkába kell helyezni„, és ”célzott likvidálással„ kell fenyegetni a Palesztin Hatóság magas rangú tisztviselőit.

”A magukat ‘palesztinnak’ nevező ‘kitalált nép’ ‘palesztin állama’ soha nem jöhet létre, mert akik egy ilyen államot akarnak létrehozni, arra törekednek, hogy azt Izrael romjain építsék fel. Ha felgyorsítják egy palesztin terrorállam elismerését, utasítást kell adni a Palesztin Hatóság minden tekintetben terrorista vezető tisztviselőinek célzott likvidálására, valamint Abbász letartóztatására. Már várja őt egy magánzárka a kecióti börtönben„ – mondta Bengvír az izraeli parlamentben, a kneszetben, pártja frakcióülésének kezdetén.

”A palesztin államhoz vezető út terve nem fog megtörténni„ — jelentette ki Becálel Szmotrics pénzügyminiszter, a Vallásos Cionisták elnöke hétfőn. ”Életem küldetése, hogy megakadályozzam egy palesztin állam létrejöttét földünkön„ –tette hozzá, és kijelentette, hogy palesztin államot ”tucatnyi arab országban vagy akár több európai országban is létre lehetne hozni, de nem itt. Itt a zsidó állam jött létre, és itt fog tovább létezni teljes szuverenitással„ — mondta a jelenlegi kormánykoalícióban részt vevő, de a közvélemény-kutatások szerint a következő kneszet választási küszöbét várhatóan át nem lépő párt vezetője.