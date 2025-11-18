2025. december 7., vasárnap

Berlin baloldali polgármesterjelöltje minden migránsnak szavazati jogot adna

 2025. november 18. kedd. 13:42
Mondjuk ő maga török szülők gyermeke, így nem annyira meglepő Elif Eralp érvelése.

Elif Eralp (Die Linke) ígérete a kezében, a migránsoknak - azoknak is akik nem rendelkeznek német állampolgársággal - szavazati jogot és biztonságot adna
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Sebastian Gollnow

A Baloldali Párt (Die Linke) újonnan megválasztott vezető jelöltje azzal kampányol, hogy a szavazati jogot terjesszék ki az összes, a fővárosban élő migránsra, beleértve azokat is, akik nem rendelkeznek német állampolgársággal – számolt be a Remix News, számol be a Mandiner.

Elif Eralp szombaton, a párt stratégiai ülésén tette meg észrevételeit, ahol 163 küldött gyűlt össze a 2026. szeptemberi berlini képviselőházi választások előtt. A 44 éves politikus a párt első számú jelöltjévé választása után azt mondta a küldötteknek: „Írjunk történelmet!”

A jelenlegi jogi keretek között minden 16 éves vagy annál idősebb berlini polgár jogosult szavazni a 2026-os választásokon, de a német alkotmány a szövetségi és tartományi választásokon a szavazati jogot az állampolgárokra korlátozza.

Eralp egyik fő politikai célkitűzése a migránsok jogainak kiterjesztése. Kijelentette:

Természetesen nekik is joguk van szavazni, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e német útlevéllel”, és ezt „demokráciában adottnak” nevezte.

Kritizálta a CDU-t is, azzal vádolva a pártot, hogy az AfD-nek kedvez, és megosztottságot teremt a fővárosban.

Az október végén közzétett Insa-felmérés szerint a Baloldali Párt 17 százalékos támogatottsággal áll Berlinben, a CDU mögött, de az SPD és a Zöldek előtt, amelyek jelenleg a harmadik, illetve az ötödik helyen állnak. Ezek alapján a Baloldali Párt a 2026-os választások után koalíciót alakíthat az SPD-vel és a Zöldekkel. A három párt közül a legnagyobbnak számító Baloldali Párt vezetőjeként Eralp reálisan esélyes lehet a berlini polgármesteri székre.

Kampányát a külföldi fejleményekhez is kapcsolta, utalva Zohran Mamdani nemrégiben történt megválasztására New York polgármesterévé. „Ha egy baloldali politikus New Yorkban nyerhet, akkor Berlinben is ugyanolyan könnyen nyerhet.”

