Az oroszok keze lehet benne a robbantásban

A bizonyítékok arra utalnak, hogy az orosz titkosszolgálat rendelhette meg a robbantást, amely a hét végén történt az ukrajnai szállítások szempontjából kulcsfontosságú lengyel vasútvonalon – közölte kedden Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint orosz szabotázscselekmény történt, amelynek eredményeként egy robbanószerkezet megsemmisítette a vasúti síneket. A megrongálódott útvonal kulcsfontosságú a segélyek Ukrajnába történő eljuttatásához is

„Minden arra utal”, hogy a vasúti incidenst „az orosz titkosszolgálatok kezdeményezték” – mondta a szóvivő a PAP lengyel hírügynökségnek.

Donald Tusk lengyel kormányfő korábban „példátlan szabotázsakciónak” nevezte a lengyel fővárost az ukrán határral összekötő vasúti pálya egy szakaszának felrobbantását. A hatóságok szerint valószínűleg szintén szabotázs lehetett a vasúti pálya délebbi szakaszán történt másik rongálás.

Lengyel illetékesek tájékoztatása szerint ezen a vasútvonalon juttatják el a segélyszállítmányokat Ukrajnába.

Dobrzynski a kormány Nemzetbiztonsági Bizottságának katonai parancsnokok, titkosszolgálati vezetők és a lengyel elnök képviselője részvételével rendezett kedd reggeli tanácskozása után tartott sajtótájékoztatót az ügyben. A nemzetvédelmi miniszter közlése szerint katonai járőröket vezényeltek az ország keleti részében a vasútvonalak és egyéb fontos infrastruktúra biztonságának ellenőrzésére.

A lengyel ügyészség vizsgálatot indított a vasúti infrastruktúra elleni, külföldi titkosszolgálat megrendelésére végrehajtott „terrorista jellegű szabotázsok” ügyében.

„Ezek a cselekmények közvetlen veszélyt jelentenek a közúti közlekedésben, sok ember életét és egészségét fenyegetik, továbbá nagymértékű károkat okozhatnak” – fogalmazott az ügyészség a közleményében.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes, nemzetvédelmi miniszter kedden a Radio Zet rádióadónak arról is beszélt, hogy a hatóságok a megrongálódott sínek közelében talált kamerát is vizsgálják.

A Varsó-Lublin vasútvonal egy szakasza vasárnap rongálódott meg robbantás következtében Varsótól mintegy száz kilométerre, Mika település közelében, a pálya egy másik szakaszán Pulawy környékén, Lublintól 50 kilométerre pedig az elektromos vezetékek semmisültek meg.

A személyszállító vonatok mindkét szakaszon időben leálltak, személyi sérülés nem történt.