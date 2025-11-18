Elfoglalta az orosz hadsereg a Harkiv megyei Cehelne és a Dnyipropetrovszk megyei Necsajivka települést az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

Moszkva szerint a donyecki régióbeli Pokrovszk város felmentésére az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 275 katonát, valamint egyebek mellett egy harckocsit és egy francia CAESAR 155 milliméteres tarackot veszített. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél a Harkiv megyei Blahodativkánál sikertelen ellentámadással próbálkozott Kupjanszk megsegítésével, és a város térségében mintegy félszáz katonát veszített.

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

A védelmi minisztérium közölte, hogy a donyecki régióban lévő Platonivka hétfőn bejelentett elfoglalásával az orosz erők ellenőrzésük alá vonták a Limant Sziverszkkel összekötő utat.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereg által használt energiaipari és vasúti infrastrukturális létesítményeket, egy vasúti szerelvényt, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 206 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A Komszomolszkaja Pravda című lap azt írta, hogy Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára volt az a személy, akivel kapcsolatban az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) pénteken azt közölte, hogy megakadályozott egy merényletet, amelyet ukrán titkosszolgálatok Moszkvában egy katonai vezető ellen akartak elkövetni. A célszemélyt a trojekurovói temetőben szándékoztak felrobbantani, vázába rejtett pokolgép és kamera segítségével.

A gyilkossági kísérlet végrehajtásához, amelyet az FSZB szerint Kijevből irányított egy Dzsalolidin Samszov nevű férfi, egy közép-ázsiai migránst és egy heroinfüggő házaspárt szerveztek be, a gyanúsítottakat őrizetbe vették.