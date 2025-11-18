Zelenszkijtől féltik az ukrán demokráciát

Az amerikai sajtó, köztük a The New York Times, egyre kritikusabb hangnemben ír Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalomgyakorlásáról, amelyet a demokráciára veszélyesnek ítélnek.

A lap szerint az államfő a hadiállapot adta lehetőségeket nemcsak a védelemre, hanem politikai riválisai, például Gennagyij Truhanov odesszai polgármester félreállítására is használja, akinek orosz állampolgárságával kapcsolatban már korábban is merültek fel aggályok – írja a hirado.hu.

A központosítás árnyoldalai

A The New York Times elemzése rámutat, hogy az elnöki hivatalban zajló központosítás fokozódó nyomást helyez a helyi önkormányzatokra. Bár a katonai adminisztrátorok kinevezését hivatalosan a védelem megerősítésével indokolják, civil szervezetek és elemzők szerint ez valójában a központi hatalom kiterjesztését szolgálja az ellenzéki vezetésű városokban.

„Olyan ez, mint amikor valakit nem tudnak legyőzni a ringben, és inkább elveszik a versenyengedélyét” – nyilatkozta a leváltott és házi őrizetbe helyezett Truhanov.

Jogi harc a városvezetésért

Truhanovot, aki háromszor nyerte meg a polgármester-választást, gondatlansággal vádolják, és megvonták tőle az állampolgárságot. A politikus azonban továbbra is Odessza törvényes vezetőjének tekinti magát, és a Legfelsőbb Bírósághoz fordul jogorvoslatért. Eközben a kinevezett katonai ellenőr bár együttműködést ígért, már el is foglalta a polgármesteri irodát.