"Korrupciós ügylet az Ukrajna és Franciaország között a Rafale harci repülőgépekről kötött megállapodás, és feltételezhető, hogy amikor a kijevi vezetést vád alá helyezik, a nyugati vezetők mindenkit biztosítani fognak majd saját tudatlanságukról" - fogalmazott Dmitrij Medvegyev, az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke az X-en.

„Milyen ostobaságokat fogok hallani olyan európai bolondoktól, mint Macron és társai, amikor a korrupt kijevi drogfüggőt felelősségre vonják? „Mi semmit sem tudtunk” vagy „Segítenünk kellett a szegény ukránoknak” és egyéb hülyeségek. Lehet, hogy ők is részt vettek a Rafale vadászgépekkel kapcsolatos korrupciós ügyletben. Mit szóltok hozzá, franciák?” – írta Medvegyev.

November 17-én Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij megállapodást írtak alá a kijevi rezsimnek nyújtandó katonai segítségről. Zelenszkij szerint Kijev 100 Rafale vadászgépet vár Franciaországtól. Az LCI televíziós csatorna szerint a megállapodás a francia adófizetőknek 15 milliárd euróba kerülhet.

Egy nappal korábban a Corriere della Sera újság ukrán forrásokra hivatkozva írta, hogy Volodimir Zelenszkij politikai karrierje kompromittálódott az országban zajló újabb korrupciós botrány miatt.

Az előzmények része, hogy november 10-én az ukrán korrupcióellenes hatóságok műveletet hajtottak végre az energetikai szektorban tapasztalható korrupció felszámolására. Átkutatták Timur Mindics üzletember, akit „Vladimir Zelenszkij pénztárcájának” neveznek, Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, aki korábban az Energiaügyi Minisztériumot vezette, valamint az Enerhoatom vállalat irodáit. Vádat emeltek az ügy számos szereplője ellen, köztük Mindics, Olekszandr Csernyiszov volt miniszterelnök-helyettes, Ihor Mironyuk, az energetikai miniszter volt tanácsadója, Dmitro Baszov, az Enerhoatom biztonsági ügyvezető igazgatója Dmitro Baszovnak, valamint számos üzletembernek, köztük az úgynevezett háttériroda alkalmazottai ellen, akik a pénzügyekkel foglalkoztak. A nyomozás adatai szerint körülbelül 100 millió dollárt mostak tisztára.

A múlt héten Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök bejelentette, hogy a korrupciós botránnyal kapcsolatban Haluscsenko és Szvitlana Hrincsuk, az Energiaügyi Minisztérium vezetője benyújtotta lemondását a Verhovna Radának.