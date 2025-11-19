Európának nem szabad átengednie az egyre fontosabbá váló digitális szférát az Egyesült Államoknak, illetve Kínának – jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár, aki egyben gyors lépéseket sürgetett ennek elkerülése érdekében.

„A világban, a politikai és gazdasági hatalmi központokban jelenleg tapasztalható tektonikus változások gyors lépéseket igényelnek a digitális szférában” – mondta Merz Berlinben az európai technológiai szuverenitásról tartott konferencián, amelyen Emmanuel Macron francia elnök is részt vett.

„A jövő kérdései elsősorban a digitális világban dőlnek el”, ahol az Egyesült Államok és Kína, a két digitális szuperhatalom verseng a technológiai vezető szerepért – mutatott rá a kancellár. „Európa nem engedheti át nekik ezt a területet” – fűzte hozzá.

Európának, mint fogalmazott, közös erőfeszítéssel saját digitális útját kell járnia. „Ennek az útnak a digitális szuverenitáshoz kell vezetnie, legalábbis ott, ahol ez szükséges, illetve elérhető” – mondta.

Merz azt hangoztatta, hogy Európa nyitottságot akar, nem pedig virtuális falakat szeretne emelni. Világos azonban, hogy Európa nem fogja tudni „a digitális szuverenitást politikai úton előteremteni szabályozással, vagy támogatásokkal”. „A gazdasággal, tudománnyal és a civil társadalommal közösen kell ezt alakítanunk” – tette hozzá.

Emmanuel Macron a maga részéről szintén aláhúzta: Európa nem lesz digitális ügyekben az Egyesült Államok és Kína „vazallusa”, hozzátéve, hogy a kontinens saját megoldásokban gondolkozik.

Mint mondta, vannak rövidtávú költségei annak, ha Európa nem hajlandó ebbe a vazallusi pozícióba helyezkedni, „mert az újabb befektetések rövidtávon költségekkel járnak”, mindazonáltal úgy vélekedett, „Európának merész döntéseket kell hoznia”.

Ezen döntések között az államfő a saját, európai preferenciákat említette, példaként a közbeszerzések ügyét említve annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az európai technológiai cégek sikeressé válását. Ezzel kapcsolatban rámutatott arra, hogy a kínai és az amerikai félnek is saját preferenciái vannak, az európaiak azonban mostanáig nem törődtek ezzel, sőt, gyakran a nem európai megoldások felé fordultak.

Felszólította egyúttal az Európai Unió tagállamait, „szabaduljanak ki minden technológiai függésből”, beleértve az ellátási láncokat, a kritikus infrastruktúrát és a logisztikát is.

„Nem adhatják át gazdaságuk erejét a Hét Nagynak” – szögezte le Macron az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Meta, a Microsoft, az Nvidia és a Tesla amerikai cégóriásokra célozva.

A német fővárosban tartott konferencián 23 ország küldöttsége mellett a politikai, gazdasági és a közélet több száz képviselője is részt vesz.

A rendezvényt megnyitó Karsten Wildberger német digitalizációs miniszter szorosabb együttműködésre és kockázatvállalásra szólította fel Európát, hogy a digitális szférát illetően legyen függetlenebb a nem európai technológiai vállalatoktól. Mint mondta, Európa „túl sokáig volt ügyfél” és kockázatkerülő nézelődő, ahelyett, hogy „aktív résztvevője lett volna e növekedésnek”. A mesterséges intelligencia korában ez „végzetes” – fűzte hozzá.

Az adatvédelem, az állampolgári jogok és a mesterséges intelligenciát övező biztonság olyan dolgok, amelyek nem képezhetik vita tárgyát, ugyanakkor túl sok szabály lassítja a fejlesztést – mutatott rá a miniszter.