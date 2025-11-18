A hatóságok már nem tudják elhallgatni a korrupciós botrányt

Az ukrán korrupciós botrány az úgynevezett Mindics-szalagok körül már nem maradhat nyom nélkül a hatalom számára, és elhallgatni sem lehet – jelentette ki Roman Kosztenko, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára.

A NABU által a házkutatások során lefoglalt lezárt csomagokban található, vonalkóddal és amerikai városnevek (Atlanta, Kansas City, Minneapolis) felirataival ellátott dollárkötegek

A politikus ezt az ukrán YouTube-csatorna „Nagy Lviv beszél” című interjújában mondta.

„A helyzet komoly. Hatással van a parlamentre és általában a hatalomra. És biztosan nem maradhat nyom nélkül. Ha valaki megpróbál csendben maradni vagy elhallgatni, az már senkit sem fog megmenteni” – tette hozzá.

A képviselő rámutatott: okkal feltételezhető, hogy a korrupciós botrány tovább fog terjedni. „Eddig csak az energetikát látjuk, de ott van még a védelmi ipar is” – mondta. Szavait úgy folytatta: „És a pénzünk 50 százalékát a védelmi iparra költjük (...). Máris sok információ van arról, hogy mi történt ott.”

Kosztenko hozzátette, hogy a korrupciós botrány miatt parlamenti válság készülődik. Az ellenzék az egész kormány lemondását követeli, míg Volodimir Zelenszkij Nép Szolgája pártja meg akarja akadályozni ezt a döntést. Emiatt elhalasztják a 2026-os költségvetés második olvasatát – jelentette ki a nyilatkozó.

November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak „Midasz” néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban. Házkutatást tartottak Timur Mindics üzletember otthonában, valamint a tisztségéből eltávolított igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál.

A nyomozás szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt „mostak tisztára”. Ugyanezen a napon a NABU közzétette a Mindics lakásában rögzített beszélgetések kivonatait, amelyekben korrupciós ügyletekről volt szó. Összesen ezerórányi hangfelvétel áll rendelkezésre.

November 11-én a NABU vádat emelt, többek között Mindics mint a bűnszervezet vezetője, valamint Olekszandr Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes, nemzeti egységért felelős miniszter ellen.

Szintén ezen a napon az ukrán kormány idő előtt megszüntette az Enerhoatom felügyelőbizottságának mandátumát, és Herman Haluscsenko egészségügyi miniszter, valamint az energiaügyi miniszter, Szvetlana Grincsuk is benyújtotta lemondását a parlamentnek.

Mindics néhány órával a házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, és jelenleg Izraelben tartózkodik.