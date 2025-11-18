Külföld
A hatóságok már nem tudják elhallgatni a korrupciós botrányt
Az ügy már napvilágra került
A politikus ezt az ukrán YouTube-csatorna „Nagy Lviv beszél” című interjújában mondta.
„A helyzet komoly. Hatással van a parlamentre és általában a hatalomra. És biztosan nem maradhat nyom nélkül. Ha valaki megpróbál csendben maradni vagy elhallgatni, az már senkit sem fog megmenteni” – tette hozzá.
A képviselő rámutatott: okkal feltételezhető, hogy a korrupciós botrány tovább fog terjedni. „Eddig csak az energetikát látjuk, de ott van még a védelmi ipar is” – mondta. Szavait úgy folytatta: „És a pénzünk 50 százalékát a védelmi iparra költjük (...). Máris sok információ van arról, hogy mi történt ott.”
Kosztenko hozzátette, hogy a korrupciós botrány miatt parlamenti válság készülődik. Az ellenzék az egész kormány lemondását követeli, míg Volodimir Zelenszkij Nép Szolgája pártja meg akarja akadályozni ezt a döntést. Emiatt elhalasztják a 2026-os költségvetés második olvasatát – jelentette ki a nyilatkozó.
November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak „Midasz” néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban. Házkutatást tartottak Timur Mindics üzletember otthonában, valamint a tisztségéből eltávolított igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál.
A nyomozás szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt „mostak tisztára”. Ugyanezen a napon a NABU közzétette a Mindics lakásában rögzített beszélgetések kivonatait, amelyekben korrupciós ügyletekről volt szó. Összesen ezerórányi hangfelvétel áll rendelkezésre.
November 11-én a NABU vádat emelt, többek között Mindics mint a bűnszervezet vezetője, valamint Olekszandr Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes, nemzeti egységért felelős miniszter ellen.
Szintén ezen a napon az ukrán kormány idő előtt megszüntette az Enerhoatom felügyelőbizottságának mandátumát, és Herman Haluscsenko egészségügyi miniszter, valamint az energiaügyi miniszter, Szvetlana Grincsuk is benyújtotta lemondását a parlamentnek.
Mindics néhány órával a házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, és jelenleg Izraelben tartózkodik.