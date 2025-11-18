2025. december 7., vasárnap

Előd

Orosz-ukrán háború

Külföld

Az EU 90 milliárd eurós támogatást javasol Ukrajnának

A belga vétó miatt akadozó hitelek helyett

MH
 2025. november 18. kedd. 11:44
Az Európai Bizottság (EB) november 17-én három alternatív javaslatot terjesztett az uniós vezetők elé Ukrajna finanszírozási szükségleteinek fedezésére.

Az EU 90 milliárd eurós támogatást javasol Ukrajnának
Ursula von der Leyen tekintete árulkodó, korántsem a megszokott mézes-mázos ragyogással hallgatja Zelenszkijt
Fotó: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

Erre azért volt szükség, mert a befagyasztott orosz vagyonokból finanszírozott „jóvátételi hitelről” szóló tárgyalások Belgium ellenállása miatt megrekedtek. Az új tervek között szerepel egy legalább 90 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatás is.

A Kyiv Independent által látott, Ursula von der Leyen bizottsági elnök által jegyzett levél szerint az EU a Nemzetközi Valutaalap (IMF) becsléseire támaszkodik. Eszerint amennyiben a háború 2026-ban véget ér, Kijevnek 135,7 milliárd eurós pénzügyi hiánnyal kell szembenéznie a 2026–2027-es időszakban.

A levél azután született, hogy megrekedtek a tárgyalások arról a jóvátételi hitelről, amelyet a G7-partnerek által befagyasztott mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz állami vagyonból finanszíroztak volna.

Von der Leyen három lehetséges utat vázolt fel:

  • Vissza nem térítendő támogatás: Legalább 90 milliárd euró (több mint 100 milliárd dollár) a 2026-2027-es időszakra. Ezt a tagállamok nemzeti költségvetéseiből finanszíroznák, az országok bruttó nemzeti jövedelme (GNI) alapján elosztva.
  • Közös EU-hitel: Az EU a pénzügyi piacokon venne fel hitelt Ukrajna számára, amelyre a tagállamok „jogilag kötelező, feltétlen, visszavonhatatlan és azonnali” garanciát nyújtanának.
  • Az eredeti terv (orosz vagyon): A Bizottság továbbra is szorgalmazza a befagyasztott orosz vagyon készpénzállományából (cash balances) finanszírozott jóvátételi hitelt, és a belga aggályok kezelésére új elemeket javasolt.

A két hitelopció közös feltétele, hogy Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie a kölcsönt, ha Oroszország már kifizette a háborús károkért járó jóvátételt.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a választott megoldástól függetlenül az EU-nak biztosítania kell a finanszírozás rendelkezésre állását, az első folyósítást 2026 második negyedévére időzítve. A megoldás nem róhat további adósságot Ukrajnára, és a költségeket igazságosan meg kell osztani a nemzetközi partnerekkel.

