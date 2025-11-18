A Balti-tenger egyre inkább konfrontáció színterévé válik – jelentette ki kedden Boris Pistorius német védelmi miniszter egy berlini biztonsági konferencián, amelyen svéd hivatali partnerével, Pal Jonsonnal megállapodást írt alá a két ország közötti fokozott katonai együttműködésről.

Boris Pistorius (b) és Pal Jonson szándéknyilatkozatot írtak alá a 2025-ös Berlini Biztonsági Konferencián való együttműködésről. A találkozó középpontjában a védelmi képességek megerősítése, az elrettentés és a fegyvergyártás állt

„Moszkva már most hibrid támadásokat folytat ellenünk kibertámadásokkal, kémkedéssel, szabotázzsal és félretájékoztatással” – mondta Pistorius, felszólítva Németország európai szövetségeseit, hogy gyorsan építsék ki a kontinens védelmi képességeit.

„A Balti-tenger, amely sokáig hídként szolgált az európai országok között, sajátságos módon egyre inkább konfrontáció színterévé válik. Ez (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) tesztpályája, ami az elrettentési és reakcióképességeinket illeti” – hangoztatta a német tárcavezető, aki egyebek között a tengerfenéken futó, megrongált vezetékeket, légtérsértéseket és drónrepüléseket említette ezzel kapcsolatban.

„Nem beszélhetünk pusztán véletlenekről. Ez stratégia. Ezek előjelek” – állította Pistorius.