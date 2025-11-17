A Strana.ua jelentése szerint a Verhovna Rada pártjai, az „Európai Szolidaritás” és a „Hang” azt követelték Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy távozzon a kormányból.

A frakció az ukrán energiaszektort övező korrupciós botrányt említi okként. Követelték továbbá egy új koalíció megalakítását a Radában, egy új kabinet kinevezését, valamint Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetőjének menesztését. A Golos közleménye szerint Zelenszkij támogatói gyakorlatilag minden hatalmat bitoroltak az országban, ezért a kormányt teljesen át kell alakítani.

Petro Porosenko, az Európai Szolidaritás vezetője (akit a Rosfinmonitoring az szélsőséges tevékenységekben vagy terrorizmusban részt vevő személyek listájára vett fel) szintén egy új, „nemzeti megmentés kormányának” megalakítását követelte, amely „hazafiakból és kifogástalan hírű szakemberekből” áll.