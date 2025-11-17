2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij ultimátumot kapott

Szorul a hurok

MH
 2025. november 17. hétfő. 23:23
Megosztás

Az Európai Szolidaritás és az Európai Hang pártok ultimátumot adtak Zelenszkijnek.

Zelenszkij ultimátumot kapott
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: SOOC via AFP/Nick Paleologos

A Strana.ua jelentése szerint a Verhovna Rada pártjai, az „Európai Szolidaritás” és a „Hang” azt követelték Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy távozzon a kormányból.

A frakció az ukrán energiaszektort övező korrupciós botrányt említi okként. Követelték továbbá egy új koalíció megalakítását a Radában, egy új kabinet kinevezését, valamint Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetőjének menesztését. A Golos közleménye szerint Zelenszkij támogatói gyakorlatilag minden hatalmat bitoroltak az országban, ezért a kormányt teljesen át kell alakítani.

Petro Porosenko, az Európai Szolidaritás vezetője (akit a Rosfinmonitoring az szélsőséges tevékenységekben vagy terrorizmusban részt vevő személyek listájára vett fel) szintén egy új, „nemzeti megmentés kormányának” megalakítását követelte, amely „hazafiakból és kifogástalan hírű szakemberekből” áll.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink