Zelenszkij még 10 évig háborúzna

Zelenszki j Párizsba látogatott Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalni, miközben az utóbbi hetekben fokozódtak az orosz drón- és rakétatámadások Ukrajna ellen, és Moszkva előrehaladásról számolt be a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja régióban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá Franciaországgal 100 Rafale vadászgép beszerzéséről, amellyel Ukrajna hosszú távú katonai kapacitásait kívánja erősíteni Oroszországgal szemben – számolt be a Reuters alapján a mandiner.hu.

A francia TF1/LCI tévécsatornának Zelenszkij elmondta, hogy a 100 Rafale gépet rendelte meg, azonban arról nem derültek ki részletek hogy, ezek a gépek francia készletekből érkeznek-e, vagy új beszerzésről van szó.

A megállapodás része egy tízéves stratégiai légierő-program, amelynek célja, hogy Ukrajna légiflottája hosszú távon 250 repülőgépre bővüljön, beleértve az amerikai F–16-osokat és a svéd Gripeneket is.

A megállapodás további elemei várhatóan a SAMP/T légvédelmi rendszerek bővítését is magukban foglalják, beleértve az Aster-30 rakétákat és drónelhárító technológiákat. Macron hangsúlyozta, hogy céljuk a „francia fegyveripar kiválóságának Ukrajna védelmére történő alkalmazása”, és biztosítani akarják, hogy Ukrajna meg tudja szerezni a szükséges eszközöket az Oroszországgal szembeni védelemhez.