Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője reagált Boris Pistorius német védelmi miniszter legutóbbi kijelentésére, miszerint akár már 2028-ban katonai konfliktus törhet ki a NATO és Oroszország között.

„Már nem kétséges, hogy ki az agresszor” – nyilatkozta a szóvivő a TASZSZ hírügynökségnek, amit az Orosz Hírek idézett.

November 15-én a Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilapnak adott interjújában Pistorius arra figyelmeztetett, hogy még ebben az évtizedben katonai konfrontáció alakulhat ki Oroszország és a NATO között.

„Hagyományosan 2029-et emlegetjük lehetséges időpontként, de a jelenlegi értékelések szerint már 2028-ban is bekövetkezhet. Egyes katonai elemzők szerint lehet, hogy most éltük át az utolsó békés nyarat” – jegyezte meg a miniszter. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szövetség „erőteljes elrettentő képességekkel” rendelkezik, beleértve a nukleáris erőket is.