Visszatér a V4

Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök.

Karol Nawrocki lengyel elnök szavaira hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán:

„Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren. Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben.”



Orbán Balázs úgy folytatta: „Magyarországon Orbán Viktorral, Szlovákiában Fico miniszterelnökkel, Lengyelországban Nawrocki elnök megválasztásával és most Csehországban Babis elnök visszatérésével ismét olyan vezetők állnak a Visegrádi Négyek élén, amelyek érdekeltek az erős közép-európai együttműködésben és akik hisznek abban, hogy a nemzetállamok összefogásával több érhető el, mint a brüsszeli utasítások vakon követésével.”

A politikai igazgató hozzátette: a V4 már bizonyította erejét a gazdasági együttműködés és a migrációval szembeni fellépés során is. Most pedig azzal, hogy Brüsszel háborús stratégiát kényszerítene minden tagállamra, ismét felértékelődik Közép-Európa józansága.



Orbán Balázs bejegyzését úgy zárta: „Mi készen állunk.”