„November 16-án, moszkvai idő szerint este 11 órától november 17-én, moszkvai idő szerint reggel 7 óráig a légvédelmi riasztórendszerek 36 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet észleltek és semmisítettek meg” – idézte az orosz védelmi tárca jelentését a Ria Novosztyi .

A légvédelmi erők a november 16-ról 17-re virradó hajnalban 36 ukrán drónt lőttek le hét oroszországi régióban

Az orosz vadászgépek 14 drónt a brjanszki régióban; nyolcat Tambovban; ötöt Uljanovszkban; négyet Voronyezsben; hármat Orlovszkajában; egyet-egyet pedig Nyizsnyij Novgorodban és Tulában lőttek le.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.