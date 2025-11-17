2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Ukrán drónok tucatjai vesztek oda az éjszaka

Az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják

MH
 2025. november 17. hétfő. 6:29
„November 16-án, moszkvai idő szerint este 11 órától november 17-én, moszkvai idő szerint reggel 7 óráig a légvédelmi riasztórendszerek 36 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet észleltek és semmisítettek meg” – idézte az orosz védelmi tárca jelentését a Ria Novosztyi.

A légvédelmi erők a november 16-ról 17-re virradó hajnalban 36 ukrán drónt lőttek le hét oroszországi régióban
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Az orosz vadászgépek 14 drónt a brjanszki régióban; nyolcat Tambovban; ötöt Uljanovszkban; négyet Voronyezsben; hármat Orlovszkajában; egyet-egyet pedig Nyizsnyij Novgorodban és Tulában lőttek le.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

