Külföld
Trump „nagyon szigorú szankciókkal” fenyegeti az Oroszországgal üzletelőket
Trump: „Én javasoltam”
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Jim Watson
Trump újságíróknak megerősítette, hogy a republikánusok egy olyan jogszabályi kezdeményezésen dolgoznak, amely a kereskedelmi partnereken keresztül fokozná az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást - írja a pravda.com.ua .
Az elnök szerint az ötletet személyesen ő javasolta. A törvényhozók azt is mérlegelik, hogy Iránt is felvegyék erre a listára. Trump hozzátette, hogy Teheránról a törvényjavaslat véglegesítése során születhet döntés.
„Mint tudják, én javasoltam ezt, így minden Oroszországgal üzletelő ország ellen nagyon szigorú szankciókat fognak alkalmazni”