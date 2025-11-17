2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trump „nagyon szigorú szankciókkal” fenyegeti az Oroszországgal üzletelőket

Trump: „Én javasoltam”

MH
 2025. november 17. hétfő. 17:35
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök egy új törvényjavaslat előkészítéséről számolt be, amely „nagyon szigorú szankciókat” helyez kilátásba minden olyan ország ellen, amely továbbra is üzleti kapcsolatban áll Oroszországgal.

Trump „nagyon szigorú szankciókkal” fenyegeti az Oroszországgal üzletelőket
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Jim Watson

Trump újságíróknak megerősítette, hogy a republikánusok egy olyan jogszabályi kezdeményezésen dolgoznak, amely a kereskedelmi partnereken keresztül fokozná az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást - írja a pravda.com.ua .

Az elnök szerint az ötletet személyesen ő javasolta. A törvényhozók azt is mérlegelik, hogy Iránt is felvegyék erre a listára. Trump hozzátette, hogy Teheránról a törvényjavaslat véglegesítése során születhet döntés.

„Mint tudják, én javasoltam ezt, így minden Oroszországgal üzletelő ország ellen nagyon szigorú szankciókat fognak alkalmazni”

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink