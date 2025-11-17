Trump „nagyon szigorú szankciókkal” fenyegeti az Oroszországgal üzletelőket

Donald Trump amerikai elnök egy új törvényjavaslat előkészítéséről számolt be, amely „nagyon szigorú szankciókat” helyez kilátásba minden olyan ország ellen, amely továbbra is üzleti kapcsolatban áll Oroszországgal.

Trump újságíróknak megerősítette, hogy a republikánusok egy olyan jogszabályi kezdeményezésen dolgoznak, amely a kereskedelmi partnereken keresztül fokozná az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást - írja a pravda.com.ua .

Az elnök szerint az ötletet személyesen ő javasolta. A törvényhozók azt is mérlegelik, hogy Iránt is felvegyék erre a listára. Trump hozzátette, hogy Teheránról a törvényjavaslat véglegesítése során születhet döntés.

„Mint tudják, én javasoltam ezt, így minden Oroszországgal üzletelő ország ellen nagyon szigorú szankciókat fognak alkalmazni”