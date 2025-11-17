2025. december 7., vasárnap

Szabotázs Lengyelországban

Robbantás okozta a Varsó-Lublin vasútvonalon történt pályarongálódást

MH/MTI
 2025. november 17. hétfő. 13:19
Szabotázs okozta a lengyel főváros, Varsó és a kelet-lengyelországi Lublin közötti vasútvonalon vasárnap történt pályarongálódást – közölte hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Szabotázs Lengyelországban
Donald Tusk: Egy robbanószerkezet megsemmisítette a vasúti pályát
Fotó: NurPhoto via AFP/Aleksander Kalka

Vasárnap reggel egy mozdonyvezető rendellenességekről számolt be a vasúti infrastruktúrában Garwolin város, járási székhely térségében, Mika vasútállomás közelében. Az előzetes vizsgálat a pálya egy szakaszának megrongálódását tárta fel – közölte a közép-mazoviai vajdasági székhely, Radom rendőrkapitánysága.

„Sajnos, a legrosszabb gyanú beigazolódott: a Varsó-Lublin vonalon, Mika falunál szabotázs történt. Egy robbanószerkezet megsemmisítette a vasúti pályát” – írta a kormányfő hétfő reggel az X közösségi oldalon. Hozzátette, hogy a helyszínen a katasztrófavédelmi szolgálat és az ügyészség képviselői dolgoznak. A kormányfő szerint a szabotázs célja nagy valószínűség szerint a Varsó-Deblin között közlekedő vonat felrobbantása volt.

Tusk arról is beszámolt, hogy ugyanazon a vonalon, Lublin közelében is pályakárosodásra bukkantak.

Karolina Galecka belügyminisztériumi szóvivő közölte, hogy az ügyben hétfőn délelőtt az illetékes miniszterek rendkívüli ülést tartanak, amelyen részt vesz a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter és az állambiztonságért felelős szolgálatok vezetői.

