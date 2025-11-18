Percekre le kellett állítani a pénteki lengyel-holland foci-vb selejtező meccs játékát, mert a szurkolók tiltott pirotechnikai eszközöket dobáltak a játéktérre. A lengyel sajtó jelentős része egyszerű huligán akcióként értékelte az incidenst, elhallgatva azt, hogy az elégedetlenkedő nézők így – bár ez egy sportlétesítményen nem helyénvaló – fejezték ki a brüsszelita varsói kormánnyal szenbeni ellenszenvüket.

A lengyel szurkolói csoportok már évek óta konfliktusban állnak Tuskkal, mivel a konzervatív pártokat támogatják

Petárdák, rakéták és más pirotechnikai eszközök hullottak pénteken a lelátóról a focipályára. A hazai lengyel szurkolók az ellen tiltakoztak, hogy a hatóságok elkoboztak egy nagyméretű molinót, amin „Hajrá Lengyelország” felirat állt, valamint ugyancsak nem engedélyeztek 300 lengyel nemzeti színű zászló bevitelét a stadionba.

A labdarúgó világbajnokság lengyel-holland selejtező mérkőzése félbeszakadt, hosszú percekig állt a játék.

Már a molinó és a nemzeti zászlók elkobzása is sejtette, hogy a hatóságok politikai motivációra cselekedtek. A háttérben a már jó ideje húzódó feszültség rejlik.

A mostani történet előzményéhez tartozik az is, hogy a rendvédelmi szervek eleve „magas kockázati” minősítést adtak a sporteseménynek. Ezt a szurkolói tábor provokációnak tekintette. Annál is inkább, mert maga a Lengyel Labdarúgó Szövetség is támogatta a molinó és a zászlók bevitelét a stadionba.

A lengyel szurkolók szövetségének képviselője a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy „Egy csodálatos, hazafias koreográfiát készítettünk, minden tökéletesen volt elrendezve”.

Nem járhatunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy éppen a hazafiassággal volt bajuk a hatóságoknak.

A Donald Tusk miniszterelnök által vezetett EU-barát kormány világnézete a föderális Európa megteremtésében gyökerezik. Ebbe a „képletbe” nem illik bele a hazaszeretet, a szuverén Lengyelország és a függetlenség fogalma.

Márpedig a lengyel szurkoló tábor éppen ezeket definíciókat akarta kihangsúlyozni a stadion lelátóján. A lengyel szurkolói csoportok már évek óta konfliktusban állnak Tuskkal, mivel a konzervatív pártokat támogatják. A tavaszi elnökválasztás során Karol Nawrockit, a győztes konzervatív jelöltet favorizálták. Nawrockit egyébként a szurkolók a stadionban többször is ünnepelték. Ezt megelőzően októberben nagy számban vettek részt lengyel szurkolók a litvániai Vilniusban megrendezett világbajnoki selejtezőn, amelynek során, amikor meglátták Donald Tuskot Inga Ruginiene litván miniszterelnökkel együtt, kifütyülték őket.

Ráadásul a Tusk-kormány erős defenzióban van, mert választási ígéreteiből semmi sem lett, Ukrajna feltétel nélküli támogatása pedig mára már kontraproduktívvá vált.

A lengyel hatóságok mindezért nem csak a molinót és a zászlókat nem engedte be a stadionba, hanem nagyon megnehezítette a szurkolók belépést is. Az emberek rossz kapukon léptették be, majd visszafordították őket, ami óriási torlódást okozott. A rendesnek mondott beléptetés sem ment simán, mert sokakat egy sátorba tereltek és ott megalázó motozásnak vetették alá őket, hogy ellenőrizzék nincs e náluk tiltott tárgy.

Lengyelországba 2027-ben parlamenti választásokat fognak tartani.

Úgy látszik, hogy a kampány már egy jó ideje tart.

(A mérkőzés 1-1-es végeredménnyel zárult)