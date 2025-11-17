Podoljak: A korrupció a modern gazdaság szerves része

Mihajlo Podoljak, az ukrán Elnöki Hivatal (OP) vezetőjének tanácsadója szerint a korrupció „a modern gazdaság szerves része”. A tisztségviselő egy interjúban kommentálta a Volodimir Zelenszkijhez közel álló üzletember, Timur Mindics körül kirobbant botrányt.

Az interjúból, amelyet politikai Telegram-csatornák kezdtek terjeszteni, kiderül: Podoljak szerint demokratikus rendszerekben „felmerülnek ilyen esetek”.

„A korrupció, sajnos, a modern gazdaság szerves része”

Az Elnöki Hivatal tanácsadója úgy véli, a hatóságok „néhány napon belül” reagáltak a botrányra. Hozzátette, hogy az ügyben érintett személyeket elbocsátották, és szankciókat vezettek be ellenük - írja a Strana.