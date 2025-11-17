2025. december 7., vasárnap

Előd

Podoljak: A korrupció a modern gazdaság szerves része

„Felmerülnek ilyen esetek”

MH
 2025. november 17. hétfő. 13:07
Mihajlo Podoljak, az ukrán Elnöki Hivatal (OP) vezetőjének tanácsadója szerint a korrupció „a modern gazdaság szerves része”. A tisztségviselő egy interjúban kommentálta a Volodimir Zelenszkijhez közel álló üzletember, Timur Mindics körül kirobbant botrányt.

Podoljak: A korrupció a modern gazdaság szerves része
Podoljak szerint demokratikus rendszerekben „felmerülnek ilyen esetek”
Fotó: NurPhoto via AFP/Hennadii Minchenko

Az interjúból, amelyet politikai Telegram-csatornák kezdtek terjeszteni, kiderül: Podoljak szerint demokratikus rendszerekben „felmerülnek ilyen esetek”.

„A korrupció, sajnos, a modern gazdaság szerves része”

Az Elnöki Hivatal tanácsadója úgy véli, a hatóságok „néhány napon belül” reagáltak a botrányra. Hozzátette, hogy az ügyben érintett személyeket elbocsátották, és szankciókat vezettek be ellenük - írja a Strana.

