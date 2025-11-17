Külföld
Podoljak: A korrupció a modern gazdaság szerves része
„Felmerülnek ilyen esetek”
Podoljak szerint demokratikus rendszerekben „felmerülnek ilyen esetek”
Fotó: NurPhoto via AFP/Hennadii Minchenko
Az interjúból, amelyet politikai Telegram-csatornák kezdtek terjeszteni, kiderül: Podoljak szerint demokratikus rendszerekben „felmerülnek ilyen esetek”.
„A korrupció, sajnos, a modern gazdaság szerves része”
Az Elnöki Hivatal tanácsadója úgy véli, a hatóságok „néhány napon belül” reagáltak a botrányra. Hozzátette, hogy az ügyben érintett személyeket elbocsátották, és szankciókat vezettek be ellenük - írja a Strana.