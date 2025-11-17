2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Német fegyverexport Izraelbe

Részleges engedély lép életbe

MH/ MTI
 2025. november 17. hétfő. 20:22
Megosztás

Németország november 24-i hatállyal feloldja az Izraelbe irányuló fegyverexport részleges embargóját – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján a német kormányszóvivő.

Német fegyverexport Izraelbe
Sebastian Hille német kormányszóvivő
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Kay Nietfeld

Sebastian Hille a döntést azzal indokolta, hogy „október 10-e óta tűzszünet van a Gázai övezetben, amely lényegében stabilizálódott”. Mindazonáltal Berlin elvárja Izraeltől és a Hamásztól „az elért megállapodások tiszteletben tartását”, amelyek magukban foglalják a „tűzszünet és a jelentős mértékű humanitárius segítségnyújtás fenntartását”.

Friedrich Merz német kancellár augusztus 8-án jelentette be a Gázai övezetben felhasználható katonai felszerelések exportjának felfüggesztését, válaszul az izraeli kormány azon tervére, hogy ellenőrzése alá vonja Gázavárost; továbbá arra, hogy az izraeli hadsereg kiszélesítette a Gázai övezetben elindított offenzíváját. Merz részleges embargóról szóló döntése kritikát váltott ki pártja, a CDU tagjai körében, akik azzal érveltek, hogy a döntés ellentétes Németország és a párt alapelveivel.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter üdvözölte a német kormány bejelentését, és felszólított más kormányokat is, hogy kövessék a német példát.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink