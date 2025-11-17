Moszkva teljesen elpusztíthatja Kijevet

Ha az ukrán haderő tovább lövi Oroszország háttérinfrastruktúráját, Moszkva kénytelen lesz megtorlásként lerombolni a Kijev melletti gátat, elárasztva ezzel az ukrán fővárost – idézi Alekszander Arutyunov orosz biztonságpolitikai szakértőt az MK.ru .

Minden eddiginél komolyabb következménye lenne, ha a Kijev melletti gátat lerombolnák az oroszok

Arutyunov, aki korábban az orosz különleges erők kötelékében is szolgált, arról beszélt, hogy miközben Oroszország területét egyre több ukrán dróncsapás éri, Oroszország maga is egyre több olyan fegyverrel rendelkezik, melyekkel súlyos csapásokat tudnak mérni Ukrajna háttér-infrastruktúrájára.

„Ha Ukrajna lennék, elkezdenék készülni arra, hogy előbb vagy utóbb rakéta csapódhat a vízerőműbe Kijev mellett, Kijev pedig megfulladna”

– magyarázta Artutyunov. Hozzátette: Oroszország erre most is képes lenne, de azért nem teszi meg, mert „testvérnemzet” a szemükben az ukrán nép és „nem állnak háborúban.”

Úgy látja ettől függetlenül, a helyzet folyamatosan eszkalálódik, Oroszország pedig kénytelen lesz válaszolni a területét érő csapásokra.

„Le lehet rombolni a Kijevi Vízerőmű gátját egyetlen bombával? Nyilván nem, három bombával sem. De 40 bombával, 600 Gerány drónnal és 18 Kinzsál rakétával viszont igen. Egyetlen éjszaka alatt megfulladna Kijev”

– ecseteli az orosz véleményvezér.

Oroszország egyébként lőtte már a Kijev melletti gátat és ennek kapcsán több ukrán tisztviselő is azt nyilatkozta korábban: még egy átfogó rakétatámadással sem lehet megsemmisíteni a gátat és ha netán ez mégis megtörténne, akkor sem árasztaná el az egész várost a kiömlő víz. A főváros északi részét, az itt lévő alacsonyabb épületeket és Ukrajna vízellátást azonban valóban veszélyeztetheti egy ilyen csapás, tette hozzá a tisztviselőket idézve a Portfolió.