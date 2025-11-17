2025. december 7., vasárnap

Külföld

Miniszterelnökből terrorista?

Súlyos minősítést kapott Mihail Kaszjanov

MH/ MTI
 2025. november 17. hétfő. 21:41
Az orosz pénzügyi felügyelet feltette Mihail Kaszjanov volt orosz miniszterelnököt és Szergej Gurijev közgazdászt a szélsőséges tevékenységben vagy terrorizmusban érintett szervezetek és magánszemélyek listájára.

Mihail Kaszjanov volt orosz miniszterelnök
Fotó: Anadolu via AFP/Sefa Karacan

A listán szereplő személyek pénzeszközeit a vonatkozó törvényeknek megfelelően a bankok befagyasztják, és felfüggesztik a számukra nyújtott szolgáltatásokat.

Kaszjanov és Gurijev emigrációban él. Októberben Mihail Hodorkovszkijjal, a Yukos olajtársaság volt vezetőjével és másokkal egyetemben vádat emeltek ellenük a hatalom megragadására tett kísérlet és terrorista közösség szervezése ügyében folyó egyik büntetőeljárásban.

A volt kormányfő és a közgazdász részt vett a nemkívánatosnak nyilvánított Oroszországi Háborúellenes Bizottság tevékenységében, amelynek célja az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint „a hatalom erőszakos megragadása és az alkotmányos rend megváltoztatása az Oroszországi Föderációban”.

