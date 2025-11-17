Megrendült Európa bizalma

Az Európai Unió tagállamai garanciákat követelnek Kijevtől, miután az ukrán hatóságok lelepleztek egy, az energiaszektorhoz kapcsolódó, százmillió dolláros korrupciós hálózatot. A botrány belpolitikai és diplomáciai feszültségeket váltott ki, miközben Volodimir Zelenszkij újabb pénzügyi támogatásokat sürget. Az ukrán elnök szövetségesei attól tartanak, hogy a vesztegetési ügy megerősítheti azokat a félelmeket, amelyeket Orbán Viktor magyar miniszterelnök rendszeresen hangoztat.

Az Európai Unió szövetségesei garanciákat várnak Kijevtől, miután az ukrán hatóságok lelepleztek egy, az energiaszektorhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros korrupciós hálózatot. A botrány nemcsak belpolitikai válságot robbantott ki Ukrajnában, hanem diplomáciai feszültségeket is keltett, éppen akkor, amikor Volodimir Zelenszkij újabb pénzügyi támogatásokat sürget – írja a Politico.

Az ukrán korrupcióellenes szervek hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy az ukrán elnök több közeli munkatársa is érintett lehet a vesztegetési rendszer kiépítésében és működtetésében. A botrány eredményeképp Volodimir Zelenszkij szankciókat vezetett be volt üzlettársa Timur Mindics ellen, valamint több magas rangú minisztert menesztett. Habár a lépések a reformok iránti elkötelezettséget kívánták jelezni, az ügy valójában megosztotta az európai döntéshozókat.

Egyes uniós tisztviselők pozitív fejleményként értékelik, hogy az ukrán ellenőrző szervek ennyire keményen lépnek fel, mások azonban jóval több garanciát szeretnének a jövőben. Az egyik EU-tisztviselő felháborítónak nevezte Ukrajna korrupciós botrányát, amely szerinte nem segíti Ukrajna nemzetközi megítélésén.

„Az Európai Bizottságnak minden bizonnyal újra kell értékelnie, miként költi el Kijev az energiaszektorára szánt forrásokat. Ukrajnának a jövőben nagyobb figyelmet és átláthatóságot kell biztosítania a pénzek felhasználásában” – fogalmazott a brüsszeli lapnak az egyik uniós tisztviselő.

Friedrich Merz csütörtök reggel telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A német kancellár hangsúlyozta, hogy német kormány elvárja, hogy Ukrajna „határozottan folytassa a korrupció elleni küzdelmet, és hajtson végre további reformokat, különösen a jogállamiság területén” - írta meg a hirado.hu.

A vesztegetési ügy különösen rosszkor érte Ukrajnát, ugyanis 2025-ben 41 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe, miközben még nem született döntés a befagyasztott orosz vagyonokból tervezett 140 milliárd eurós jóvátételi hitel szabadon engedéséről.

Miközben Ukrajnában az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós botránya robbant ki, egyetlen szövetséges sem vetette fel a támogatások megvonását. Sőt, az EU csütörtökön újabb 6 milliárd eurós segélyt jelentett be, Észtország friss támogatást adott az energiaszektornak, miközben Németország pedig további milliárdok folyósítását fontolgatja.

Orbán Viktor álláspontját erősíti az ukrajnai korrupciós botrány

Volodimir Zelenszkij szövetségeseinek egy része igyekszik fenntartani az egységet, különösen a tél közeledtével, amikor Oroszország fokozza az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az elmúlt hónapok bombázásai miatt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank már 500 millió eurós sürgősségi támogatást nyújtott gázimportokra. Az elemzők szerint a külföldi források visszatartása beláthatatlan következményekkel járna Ukrajnára nézve.

Kijev szövetségesei attól tartanak, hogy a vesztegetési botrány erősítheti Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos félelmeket, köztük azokat, amelyeket a magyar kormány rendszeresen hangoztat.

Mint írták, Orbán Viktor háborús maffiahálózatnak nevezte a korrupciós rendszert, amely szerinte Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthető, így Brüsszel felelőtlenül kockáztatja az uniós pénzeket.

Az uniós támogatók arra figyelmeztetik Kijevet, hogy rendszerszintű változtatások nélkül a támogatások jövője bizonytalanabbá válhat. „Nagyobb átláthatóságra van szükség, az biztos” – ismerte el a Volodimir Zelenszkij pártjában politizáló Andrij Zsupanin.

Az Európai Unió eddig több mint 3 milliárd euró értékben nyújtott energetikai támogatást Ukrajnának, míg a hozzá kapcsolódó energiaközösség további 1,5 milliárd eurónyi berendezést mozgatott meg. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szintén 3,1 milliárd eurót különített el az energiaszektorra, és hangsúlyozza, hogy szigorú, nyílt pályázati feltételek mellett folyósítja a forrásait.