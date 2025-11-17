2025. december 7., vasárnap

Külföld

Líbiában tárgyal a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója

Többek között az illegális migrációról is egyeztetnek

MH/MTI
 2025. november 17. hétfő. 12:03
Frissítve: 2025. november 17. 17:03
Líbiában tárgyal a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.

Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója
Fotó: Facebook/Szánthó Miklós

A közlemény szerint kétnapos magasszintű munkalátogatásra Líbiába érkezik a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.

A tárgyalások témái egyrészt az illegális migrációból származó kockázatok azonosítása és az azokból Európára, Magyarországra leselkedő veszélyek áttekintése, valamint a magyar energiaszuverenitás szempontjából létfontosságú energetikai diverzifikáció lesznek.

A munkalátogatásra Biró Marcellt számos gazdasági szakember és vezető tisztviselő kíséri el – írták.

