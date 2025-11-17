Líbiában tárgyal a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint kétnapos magasszintű munkalátogatásra Líbiába érkezik a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.

A tárgyalások témái egyrészt az illegális migrációból származó kockázatok azonosítása és az azokból Európára, Magyarországra leselkedő veszélyek áttekintése, valamint a magyar energiaszuverenitás szempontjából létfontosságú energetikai diverzifikáció lesznek.

A munkalátogatásra Biró Marcellt számos gazdasági szakember és vezető tisztviselő kíséri el – írták.