Lengyelország vezető szerepet akar betölteni a transzatlanti kapcsolatokban

Lengyelországnak meg kellene erősítenie pozícióját az Európai Unióban, és vezető szerepet kellene betöltenie az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban – mondta el Karol Nawrocki lengyel államfő a Do Rzeczy lengyel lap internetes portálján hétfőn publikált interjúban.

Az EU „eltávolodott az alapoktól, amelyekre épült”, és Lengyelországnak regionális partnereivel együtt egy erősebb unió felépítésén kell dolgoznia, amely meghallgatja azokat az országokat, amelyek „az EU legnagyobb válságaira” figyelmeztettek.

Álláspontja szerint, ha a nyugat-európai vezetők lehetővé tették volna a nyílt vitát, sok válság elkerülhető lett volna. „Talán nem is lett volna háború Ukrajnában, mert nem lett volna Északi Áramlat-2, és nem pumpáltak volna milliárdokat az Oroszországi Föderációba. De senki sem akart erre figyelni” – jelentette ki az elnök.

Nawrocki hozzátette, hogy Lengyelország vezető szerepet kíván betölteni a transzatlanti kapcsolatokban. Feladatának tekinti, hogy „kihúzza az Európai Uniót a jelenlegi válságból”, figyelmeztesse azokat, aki a hibákat elkövették, és az uniót Lengyelország „elkötelezettségével és tapasztalatával” erősíthesse.

Az elnök az Ukrajnával való kapcsolatokra kitérve hangsúlyozta, hogy azoknak szimmetrikusnak kell lenniük. Elmondta, hogy Lengyelország pénzügyi, katonai és logisztikai támogatása Ukrajnának országa hosszú távú stratégiai érdekeit szolgálja, de „nem szabad, hogy ezeknek a kapcsolatoknak negatív következményei legyenek a lengyelekre nézve”. Hozzáfűzte: azt várja Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől is, hogy „szimmetrikusan tekintsen” a két ország kapcsolatára.

Nawrocki ismételten meghívta Zelenszkijt, hogy látogasson el Varsóba, és „találkozzon a Lengyelországnak köszönhetően ott élő ukránokkal, és hozzon jó híreket a volhíniai exhumálásokról” – utalt a második világháborúban a lengyel lakosság ellen a nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) által elkövetett etnikai tisztogatás tömegsírokba temetett mintegy százezer áldozatára.

Az államfő a kínai külügyminiszterrel való szeptemberi találkozójáról is beszámolt, és bejelentette, hogy azon tolmácsolták neki Hszi Csin-ping kínai elnök meghívását. „Úgy gondolom, erre a találkozóra sor kerül. Lengyelország hivatalos diplomáciai kapcsolatban áll Kínával, és az államfői kapcsolatok a nemzetközi színtéren is érvényesülni fognak” – mondta.