Nincs visszaút az ukrán kormány számára?

„Ukrajna veszélyes politikai viharba került (...) Ezzel a dagadó válsággal szemben azonnali reakció és a társadalom minden épkézláb erőcsoportjának egyesülése kell. Egész történelmünk során a legnehezebb időkben mindig a parlament vállalta magára a felelősséget, és állt ki az alkotmányosság és az államiság mellett. Ma a különböző frakciók képviselőinek lehetőségük van egy történelmi lépésre: felszámolni a országot tönkretétellel fenyegető zűrzavart, és visszaadni az ukránoknak az igazságosságba vetett hitüket. Éppen ezért az Európai Szolidaritás kezdeményezi a kabinet lemondatását” – idézi az Interfax Ukrajina hírportál a Porosenko ellenzéki pártjának honlapján megjelent közleményt.

Porosenko szerint „az orosz megszállás és ebből következően a választások megtartásának ellehetetlenülése, valamint a demokratikus keretek romlásának veszélye miatt” az ukrán parlamentnek vissza kell szereznie az ellenőrzést a végrehajtó hatalom felett.

„A kompromittálódott kormánynak le kell mondania, és a parlamentben létre kell jönnie egy olyan koalíciós kormánynak, amely nem a személyes lojalitás vagy a politikai hovatartozás, hanem a szakértelem, a hazafiság és a felelősségvállalás alapján működik. Egy olyan kormányt, amely képes szembenézni az állam előtt álló feladatokkal” – húzta alá az ukrán ellenzék vezetője.

Porosenko kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a teljes kormány lemondása „a minimálisan szükséges lépés, amely bizonyítaná, hogy az állam képes a megújulásra”.

„A hatalomnak (az elnöki hivatalnak és a kormánynak) politikai felelősséget kell vállalnia a tisztségekbe történő kinevezésekért. Már késő és nem elégséges egyes miniszterekből bűnbakot csinálni. Ez már csak kozmetikázás, aminek senkinek nem szabad bedőlnie. Vajon nem komédia-e az, hogy most a nemzetbiztonsági tanácsnak a felvételeken szereplő négy tagja szankciókat vezet be bűntársaik ellen, akik már elmenekültek?” – jegyezte meg Porosenko.

A politikus felhívásához csatlakozott a Holosz nevű ellenzéki párt frakciója. Az indítványnak azonban vajmi kevés esélye van a sikerre, ha ahhoz nem csatlakoznak további pártok, illetve csoportosulások a kijevi parlamentben. Az Európai Szolidaritásnak és a Holosznak együtt 45 képviselője van, egy sikeres bizalmatlansági indítványhoz azonban legalább 226 szavazatra volna szükség.