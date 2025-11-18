2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Három hét múlva tartják az indiai-orosz csúcstalálkozót

Újdelhiben találkozik a két vezetés

MH/ MTI
 2025. november 18. kedd. 3:16
Frissítve: 2025. november 18. 10:10
Az orosz-indiai csúcstalálkozót három hét múlva tartják meg Újdelhiben – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor hétfőn Moszkvában fogadta indiai hivatali partnerét, Szubrahmanjam Dzsaishankart.

Szergej Lavrov (j) orosz külügyminiszter és Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter Moszkvában találkoztak és folytattak megbeszéléseket
Fotó: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

Lavov az Indiával való viszonyt az orosz külpolitika nagy fontosságú prioritásának nevezte.

Az indiai diplomácia vezetője elmondta, hogy Narendra Modi miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök éves találkozójára több kétoldalú megállapodást készítenek elő.

A megbeszélésen a felek megvitatták az ukrajnai, közel-keleti és afganisztáni konfliktust.

Alekszandr Gruzgyev, az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium helyettes vezetője korábban bejelentette, hogy az orosz és az indiai fél a vasúti járműiparban való együttműködés bővítését vizsgálja.

