Három hét múlva tartják az indiai-orosz csúcstalálkozót

Az orosz-indiai csúcstalálkozót három hét múlva tartják meg Újdelhiben – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor hétfőn Moszkvában fogadta indiai hivatali partnerét, Szubrahmanjam Dzsaishankart.

Fotó: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

Szergej Lavrov (j) orosz külügyminiszter és Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter Moszkvában találkoztak és folytattak megbeszéléseket

Lavov az Indiával való viszonyt az orosz külpolitika nagy fontosságú prioritásának nevezte.

Az indiai diplomácia vezetője elmondta, hogy Narendra Modi miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök éves találkozójára több kétoldalú megállapodást készítenek elő.

A megbeszélésen a felek megvitatták az ukrajnai, közel-keleti és afganisztáni konfliktust.

Alekszandr Gruzgyev, az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium helyettes vezetője korábban bejelentette, hogy az orosz és az indiai fél a vasúti járműiparban való együttműködés bővítését vizsgálja.