Halálos ítélet Banglades volt kormányfőjére

Bangladesi biztonsági személyzet őrködik a Nemzetközi Bűntettbíróság (ICT) előtt a Legfelsőbb Bíróság területén, Dhakában kihirdetik Sheikh Hasina volt miniszterelnök ítéletét.

Banglades egykori kormányfőjét, Sheikh Hasinát halálra ítélték emberiség elleni bűncselekmények miatt. Egy dakkai bíróság hétfőn bűnösnek találta a 78 éves férfit a tavalyi erőszakos tüntetők elleni leverésben. "Az emberiség elleni bűncselekmény minden eleme jelen van" – mondta Mozumder Golam bíró. Ezért a bíróság halálbüntetést szabott ki Hasinára.

Banglades: Hasinában leverték a tüntetéseket – 1400 ember halt meg

Az ENSZ adatai szerint, hogy tavalyi, erőszakosan elfojtották a diákok által vezetett tüntetéseket Hasina ellen, mintegy 1400 embert öltek meg. 2024 augusztusában Hasina végül helikopterrel menekült Indiába. A hétfői ítéletet "politikailag indítottnak" nevezte. A volt kormányfőt távollétben ítélték el. Hasina szembeszállt a bíróság határozatával, hogy visszatérjen Bangladesbe a tárgyalásra.