2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Halálos ítélet Banglades volt kormányfőjére

Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják

MH
 2025. november 17. hétfő. 17:59
Megosztás

Egy bangladesi bíróság halálra ítélte Sheikh Hasina államfőt a 2024-es felkeléshez kapcsolódó emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

Halálos ítélet Banglades volt kormányfőjére
Bangladesi biztonsági személyzet őrködik a Nemzetközi Bűntettbíróság (ICT) előtt a Legfelsőbb Bíróság területén, Dhakában kihirdetik Sheikh Hasina volt miniszterelnök ítéletét.
Fotó: NorthFoto

Banglades egykori kormányfőjét, Sheikh Hasinát halálra ítélték emberiség elleni bűncselekmények miatt. Egy dakkai bíróság hétfőn bűnösnek találta a 78 éves férfit a tavalyi erőszakos tüntetők elleni leverésben. "Az emberiség elleni bűncselekmény minden eleme jelen van" – mondta Mozumder Golam bíró. Ezért a bíróság halálbüntetést szabott ki Hasinára.

Banglades: Hasinában leverték a tüntetéseket – 1400 ember halt meg

Az ENSZ adatai szerint, hogy tavalyi, erőszakosan elfojtották a diákok által vezetett tüntetéseket Hasina ellen, mintegy 1400 embert öltek meg. 2024 augusztusában Hasina végül helikopterrel menekült Indiába. A hétfői ítéletet "politikailag indítottnak" nevezte. A volt kormányfőt távollétben ítélték el. Hasina szembeszállt a bíróság határozatával, hogy visszatérjen Bangladesbe a tárgyalásra.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Eltűnt világok

Eltűnt világok

ĀCivilizációk, amelyeket a tudomány is alig hiszi el, hogy léteztek