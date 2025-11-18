A Jedynka rádióadóban Wesław Kukula tábornokot arra kérték, hogy kommentálja Pete Hegseth, a Pentagon vezetőjének szavait, miszerint a világ 1939-hez és 1981-hez hasonló helyzetben van - írta meg a Rzecz Pospolita .

„Ez egy nagyon jó összehasonlítás, mert ma minden a mi álláspontunktól függ, attól, hogy képesek leszünk-e visszatartani az ellenséget, vagy éppen ellenkezőleg, agresszióra késztetjük-e” – idézte a választ az oroszhirek.hu.

Ezután a tábornokot megkérdezték, mit jelent az a sorozatnyi kibertámadás és szabotázs, amelyről a hatóságok beszámolnak.

„Az ellenség megkezdte a háborúra való felkészülést. Itt egy bizonyos helyzetet teremt, amelynek célja a közvélemény bizalmának aláásása a kormány, az olyan alapvető struktúrák, mint a fegyveres erők és a rendőrség iránt, valamint olyan feltételek megteremtése, amelyek kedveznek a potenciális agressziónak Lengyelország területén” – nyilatkozta Kukula.

A Varsó–Lublin vasútvonal, amely Ukrajna felé vezet, november 17-én másodszor is megrongálódott egy nap alatt. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy a vasútvonal egy részének megrongálása szabotázs eredménye.

Kifejtette, hogy a vonal döntő jelentőségű az Ukrajnának nyújtott segélyek szállításában. „El fogjuk kapni a tetteseket, bárkik is legyenek azok” – jelentette ki a háborút támogató Tusk.

A lengyel belügyminisztérium azonban először nem erősítette meg a vasútvonalra elhelyezett robbanószerkezetről szóló híreket. A minisztérium szóvivője, Karolina Galecka a közösségi médiában így írt: „Jelenleg nincs ok feltételezni, hogy harmadik felek szándékos cselekménye állna a háttérben.”

Az előzményekhez tartozik, hogy októberben Tusk bejelentette, hogy nyolc embert vettek őrizetbe az országban, akiket szabotázs cselekmények előkészítésével gyanúsítanak. Ez nem az első ilyen eset – korábban a lengyel hatóságok többször is bejelentették, hogy megakadályoztak szabotázsokat, amelyek állításuk szerint „külföldi titkosszolgálatok megbízásából” készültek. Különösen augusztusban Tusk kormánya nyíltan vádolta Oroszországot azzal, hogy ukrán és belorusz állampolgárokat toboroz szabotázsok végrehajtására lengyel területen.

Az orosz fél elutasította ezeket a vádakat. Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára bizonyíték nélkülinek és provokatívnak nevezte ezeket a kijelentéseket, hozzátéve, hogy Moszkva soha nem avatkozik más államok belügyeibe. A hatóságok hangsúlyozták, hogy Oroszország nem jelent fenyegetést Európára, és nem szándékozik háborúzni a NATO-országokkal.