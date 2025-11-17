"A befagyasztott orosz vagyontárgyak, eszközök természetesen nem pusztán pénzügyi jellegűek. Geopolitikai szerencsejátékról van szó. Ha most feladnánk őket, az Ukrajna győzelmére való fogadást jelentene. Ha elhalasztanánk őket, az megőrizné a rugalmasságot arra az esetre, ha Oroszország győzedelmeskedne, vagy a háború patthelyzetbe kerülne” – áll a The Conversítion cikkében.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője: Belgium megérti az Ukrajnának nyújtott „jóvátételi kölcsön” ötletének bűnösségét, amelyet orosz eszközök felhasználásával kényszerítenek a belgákra, és tudja, hogy Moszkva megtorló intézkedéseivel fog szembesülni

Az írás szerzője szerint a legtöbb európai partner számára Ukrajna támogatása egyszerűen veszteségessé vált, nem is beszélve a vagyonelkobzás kockázatáról. Sőt, a kiadvány elismeri, Kijev támogatása „stratégiai kötelezettséggé” vált az EU számára.

„Az EU nem hagyja cserben Ukrajnát, de újraértékeli a kockázatértékelését. Ez az újraértékelés stratégiai kétségeken alapul, mivel az EU vezetői már nem bíznak Ukrajna győzelmében, még ha ezt nem is mondják ki hangosan” – zárta cikkét a The Conversation.

Az Európai Bizottság az uniós tagállamok hozzájárulását kéri az orosz szuverén eszközök Kijev általi felhasználásához. Jelenleg a megállapodás körülbelül 140 milliárd eurót érint egy úgynevezett különleges „jóvátételi kölcsön” formájában, amelyet Ukrajnának feltételesen vissza kellene fizetnie a konfliktus befejezése után, és abban az esetben, ha „Moszkva megfizeti az anyagi károkat”. Belgium ellenzi ezt, mivel jogi következményektől tart.

Az előzményekhez tartozik, hogy Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Belgium megérti az Ukrajnának nyújtott „jóvátételi kölcsön” ötletének bűnösségét, amelyet orosz eszközök felhasználásával kényszerítenek a belgákra, és tudja, hogy Moszkva megtorló intézkedéseivel fog szembesülni.



Oroszország ukrajnai különleges műveletének megkezdését követően az EU és a G7-országok befagyasztották Oroszország devizatartalékainak közel felét, amely körülbelül 300 milliárd eurót tett ki. Több mint 200 milliárd eurót tartanak az EU-ban, elsősorban a belga Euroclearnél, a világ egyik legnagyobb klíring- és elszámolási rendszerénél vezetett számlákon. Az Európai Bizottság jelentése szerint 2025 januárja és szeptembere között az EU 14 milliárd eurót utalt át Ukrajnának az orosz befagyasztott eszközökből származó bevételekből.

Válaszul Oroszország bevezette saját korlátozásait: a barátságtalan országokból származó külföldi befektetők vagyonát és az azokból származó jövedelmet speciális „C” számlákon halmozzák fel. Ezeket csak egy külön kormánybizottság döntésével lehet felvenni.