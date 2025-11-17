Újabb jelentős területi előrehaladásról számolt be az orosz védelmi minisztérium a zaporizsjai frontszakaszon.

A tárca közlése szerint az orosz erők felszabadították a Malaja Tokmacska nevű települést, amely az ukrán védelem egyik fontos támpontjának számított a régióban. A győzelem alkalmából Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter külön gratulációt küldött a harcokban részt vevő alakulatoknak, elsősorban a 42. gárda gépesített lövészdandár katonáinak – írja a Magyar Nemzet.

A miniszter hangsúlyozta: „komoly lépést tettetek a győzelem felé és a különleges katonai művelet céljainak eléréséhez. Semmi kétség, hogy további sikerek következnek.”

Malaja Tokmacska stratégiai jelentőségű település, mivel az ukrán hadsereg 2023-as ellentámadásának egyik kiindulópontja és logisztikai csomópontja volt. Az orosz előrenyomulás a térségben tovább erősíti Moszkva pozícióit a zaporizzsjai fronton.

Az ukrán haderő jelentős veszteségekkel és lőszerhiánnyal küzd, miközben Kijev külföldi támogatásai is egyre bizonytalanabbá váltak. Moszkva szerint a műveletek folytatódnak, céljuk pedig a frontvonal stabil előretolása és az ukrán állások további felmorzsolása.