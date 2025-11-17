Előbb a kivizsgálás, aztán az ítélet

Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell várni a lengyelországi vasútvonal elleni feltételezett szabotázs vizsgálatának eredményét.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn közölte, hogy előző nap szabotázscselekmény történt a Varsó-Lublin vasútvonalon Zyczyn és Mika városok között.

„Szoros kapcsolatban állunk a lengyel hatóságokkal. A NATO és Lengyelország intenzíven egyeztet az ügyről. Természetesen meg kell várnunk a vizsgálat eredményét” – mondta Rutte a finn elnökkel, Alexander Stubb-bal közösen tartott sajtótájékoztatón Brüsszelben.

Rutte a sajtótájékoztatón hangsúlyozta továbbá, hogy Oroszország továbbra is agressziós háborút folytat Ukrajna ellen, Ukrajna pedig bátran védi magát, miközben a szövetségesek – köztük Finnország – támogatása érdemi segítséget jelent. A finn hozzájárulás eddig mintegy 3,8 milliárd euró volt, ebből több mint 2,8 milliárd euró katonai segítség: tüzérségi eszközök, páncélozott járművek, légvédelem és lőszer. Finnország hároméves programot indított saját védelmi iparán keresztül történő ukrán ellátásra, részt vesz egy új ukrán dandár kiképzésében és felszerelésében, valamint 100 millió eurót vállalt a sürgős ukrajnai katonai beszerzéseket támogató alapba – taglalta.

A főtitkár kitért az Oroszország elleni gazdasági nyomásgyakorlásra is. Mint mondta, az EU legújabb szankciói, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság intézkedései „tovább szorítják a Kreml háborús gépezetét”.

„Az elrettentés és a védelem biztonságunk alapja” – húzta alá Rutte.

A finn elnök szerint „Oroszország az utóbbi időben hibrid hadviselési eszközökkel teszteli az EU és a szövetség egységét és elszántságát.

”Meg kell erősítenünk társadalmainkat és képességeinket, ugyanakkor meg kell őriznünk a higgadtságunkat. Egységes fellépéssel képesek vagyunk erre(..) Nem szabad túlreagálni mindent, ami történik, mert sajnos ez az új normalitás, és Oroszország célja, hogy információs és más kampányokkal destabilizálja társadalmainkat„ – fogalmazott.

Hozzátette: nyilvánvaló, hogy Oroszország az ukrajnai háború befejezése után is állandó fenyegetést fog jelenteni Európa biztonságára és stabilitására, ezért a NATO-nak és Európának továbbra is erősítenie kell a védelmi rendszereket, hogy hatékonyan reagáljanak ezen kihívásokra.