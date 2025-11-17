Elképesztő mélyrepülésben Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij támogatottsága 40 százalékot zuhant az elmúlt hét során – közölte Jaroszlav Zseleznjak, az ukrán parlament képviselője, a nagy korrupciós botrányt követően készült felmérésekre hivatkozva.

Zseleznjak a Strana médium Telegram-csatornáján közzétett videóban azt mondta: „Az általam látott közvélemény-kutatások szerint Zelenszkij népszerűsége 20 százalék alá esett”.

Az ominózus Mindics-ügy

November 10-én az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) – amelyek függetlenek Zelenszkij hivatalától – vizsgálatot jelentett be egy jelentős, az energiaszektorhoz köthető korrupciós ügyben, amely a Midas Hadművelet nevet kapta – írja a TASZSZ. A nyomozók házkutatást tartottak az Energoatom vállalatnál, valamint Tımur Mindics vállalkozó és a jelenleg felfüggesztett igazságügyi miniszter, German Galuscsenko lakásán; utóbbi az események idején energiaügyi miniszterként tevékenykedett.

A NABU nyilvánosságra hozott felvételeket is Mindics, az ukrán elnök „pénztárosának” is nevezett ukrán oligarcha lakásából, amelyek korrupt gyakorlatokról szóló megbeszélések derültek ki.

A bizonyítékok birtokában vádat emeltek Mindics, Igor Mironyuk, az energiaügyi miniszter korábbi tanácsadója, Dmitrij Baszov, az Energoatom biztonsági igazgatója, továbbá Alekszandr Zukerman és Igor Furszenko, valamint Leszja Usztimenko és Ludmila Zorina üzletemberek ellen.

A vádlottak között szerepel továbbá Alekszej Csernısov volt miniszterelnök-helyettes is, akit Zelenszkij belső körének tagjaként tartanak számon.

Mindics néhány órával a házkutatások megkezdése előtt hagyta el az országot - írta meg a hirado.hu.