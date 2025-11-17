Moszkva érdekelt abban, hogy ez minél hamarabb megtörténjen Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója, amelyet alaposan elő kell készíteni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

„Amint ez a felkészülés befejeződik és létrejönnek a csúcstalálkozó feltételei, reméljük, hogy meg is fog valósulni” – mondta.

„Jelenleg aligha lehet megjósolni, hogy mikor alakulnak ki ezek a feltételek. Bár természetesen mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy ezek a feltételek minél hamarabb létrejöjjenek” – tette hozzá.

A Kreml szóvivője szerint Moszkva és Washington egyaránt tisztában van vele, hogy a két vezető találkozójának eredményessége érdekében alapos előkészületekre van szükség. Mint fogalmazott, minél hamarabb létrejön a csúcs, annál jobb.

Peszkov szerint „militarista és háborúpárti retorika” mind gyakrabban hallható Európában. Azt hangoztatta, hogy Oroszországban nincsenek támogatói a NATO-val való konfrontációnak. „De kénytelenek vagyunk intézkedéseket hozni érdekeink védelme érdekében” – nyilatkozott.

Az ukrajnai háborúra kitérve azt mondta, hogy Oroszország „rendszeresen válaszol az infrastruktúrát, beleértve az energetikai infrastruktúrát érő ukrán támadásokra. Közölte, hogy az orosz fél ”rendelkezik a szükséges potenciállal„ ezen csapások hatásának felszámolásához és az olajexport újraindításához.

Beszámolója értelmében Moszkva és Kijev szakértői csoportok szintjén együttműködik a fogolycsere kérdésében.

”A tárgyalások folytatódnak, de konkrétumokat most nem fogok közölni„ – nyilatkozott.

Kilátásba helyezte, hogy Moszkva ”rendkívül negatívan„ fog hozzáállni, ha az Egyesült Államok elfogadja az Oroszországgal együttműködő országokkal szemben bevezetendő szankciókról szóló törvényjavaslatot.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökségnek kommentálta Boris Pistorius német védelmi miniszter kijelentését, miszerint a NATO és Oroszország közötti háború 2029 előtt kezdődhet.

”Most már nincs kétség afelől, hogy ki az agresszor„ – mondta a szóvivő.