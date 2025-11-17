Bajban az ukrán hadsereg?

Elemzők szerint az orosz offenzíva nagy része „délnyugat felé, Zaporizzsja, Dnyipro és Donyeck határán zajlik, és az elmúlt hetekben felgyorsult”.

Kihasználva azt, hogy Ukrajna fő erőit Pokrovszk védelmére összpontosítja, Oroszország területeket foglal el Délkelet-Ukrajnában, veszélyeztetve ezzel a stratégiailag fontos Orehov és Huljajpole városokat az orosz csapatok általi bekerítéssel. A The Telegraph szerint az orosz offenzíva megfékezése ezen a frontszakaszon kulcsfontosságú Zaporizzsja védelméhez.

A kiadvány megjegyzi, hogy az ukrán csapatokat egyre inkább északabbra helyezik át Pokrovszk megerősítésére, így a délkeleti front védelme sebezhetőbbé válik a folyamatos orosz támadásokkal szemben.

„Az ukránbarát térképek szerint az orosz csapatok hat hét alatt mintegy 30 kilométert (19 mérföldet) haladtak előre ebben a régióban” – jegyzi meg a cikk.

Az orosz offenzíva „felgyorsult az elmúlt hetekben”

A The Telegraph szerint Oroszország csendben hódítja meg a Donyeck, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyék találkozásánál lévő területeket, ahol a védelem viszonylag alacsony prioritású volt.

Az Amerikai Hadtudományi Intézet szerint az orosz erők megpróbálhatják északkeletről bekeríteni Hulyaipolt, azzal a céllal, hogy meggyengítsék Ukrajna védelmét, és beszivárgási taktikákkal gyorsan előrenyomulhassanak.

Moszkva a helyi utánpótlási vonalakat és az ukrán drónüzemeltetőket vette célba, és megpróbálja kihasználni Ukrajna meggyengült erődítményeit kis csoportok általi tömeges támadásokhoz.

Michael Kofman katonai elemző azt mondta, hogy bár minden figyelem Pokrovszkra összpontosul, az orosz offenzíva nagy része „délnyugaton, Zaporizzsja, Dnyipro és Donyeck határán zajlik, és az elmúlt hetekben felgyorsult”:

„A Hulyaipol körüli ukrán védelem egyre inkább széttöredezettnek tűnik. Úgy tűnik, ez a terület kevésbé fontos Oroszország és Ukrajna számára... A pokrovszki ellentámadás azt jelenti, hogy kevés erő maradt a helyzet stabilizálására más helyeken, például [Zaporizzsjában].”

Megjegyezte azonban, hogy az orosz csapatok továbbra is „taktikai szempontból hatástalanul cselekszenek”, mivel az egységek „olyan pozíciókat és előrenyomulásokat követelnek maguknak, amelyek soha nem történtek meg”.

Ugyanakkor egyes elemzők azt sugallják, hogy Oroszország előrehalad, és megpróbálja Ukrajnát arra kényszeríteni, hogy erőforrásokat csoportosítson át a Zaporizzsja régióba, elterelve azokat Pokrovszktól.