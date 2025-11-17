Külföld
Az Európai Bizottság a háborús logika mentén gondolkodik
Bóka János szerint az a kérdés, sikerül-e elérni, hogy az európai adófizetők pénze ne vándoroljon Ukrajnába
Az EU-tagállamok európai uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve Bóka elmondta: a hétfői tanácsülésnek két kiemelt témája van – a decemberi, nagy jelentőségű uniós csúcs előkészítése, valamint a következő hétéves uniós költségvetési keret második politikai szintű vitája. Hangsúlyozta, hogy ezek „rendkívül összetett jogi, technikai és politikai kérdések”, ugyanakkor a fő dilemmák egyszerűen megfogalmazhatók.
„A kérdés az, hogy sikerül-e megakadályozni, hogy az Európai Unió belesodródjon a szomszédságában zajló háborúba, és sikerül-e elérni, hogy az európai adófizetők pénze ne vándoroljon Ukrajnába” – fogalmazott.
Bóka szerint a következő többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó javaslatokban jelentősen csökkentenék a mezőgazdaságnak és a régióknak jutó forrásokat, és ezek a pénzek „valamilyen módon Ukrajnába vándorolnának”. Hozzátette: a bizottság továbbra is jelentős összegekkel – köztük katonai támogatással – kívánja segíteni Ukrajnát, és azon dolgozik, hogy a háború elhúzódjon, nem pedig azon, hogy a békefolyamatot támogassa.
„A magyar álláspont egyértelmű: ellen kell tartani ennek a politikai nyomásnak. Lehetővé kell tenni, hogy az EU és az európai polgárok érdekei alapján szülessenek döntések, nem pedig Ukrajna érdekében” – emelte ki.
A befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról szóló uniós javaslatokkal kapcsolatban a miniszter jelezte: azok számos jogi és politikai aggályt vetnek fel, ezért Magyarország nem támogatja őket. „Olyan rendszerben, amely a magyarok számára pénzügyi kötelezettségvállalással járna, nem fogunk részt venni” – tette hozzá. Elmondása szerint a bizottság hamarosan nyilvánosságra hoz egy opciós papírt, amellyel új alapokra helyezhetik a tárgyalási folyamatot.
„Mi továbbra is azt támogatjuk, hogy az európai polgárok pénzét az európaiakat érintő gazdasági, megélhetési és energetikai válságok megoldására kell fordítani, nem pedig egy EU-n kívüli tagjelölt országba csatornázni” – fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy Magyarország részt vesz-e a dán elnökség által az ukrajnai Lvivben (Lemberg) összehívni tervezett informális általános ügyek tanácsán, Bóka közölte: megkapta dán kollégája meghívólevelét, azonban Magyarország politikai szinten nem fogja képviseltetni magát.„Ez az elképzelés ellentétes mindazokkal a politikai és eljárási alapelvekkel, amelyek eddig az elnökségek működését jellemezték. Nem látom hozzáadott értékét annak, hogy a bővítésről szóló konstruktív vita egy tagjelölt ország területén történjen, ráadásul úgy, hogy a többi tagjelölt ország nem vesz részt rajta” – mondta.
Hozzátette: a kezdeményezést inkább „politikai show-műsornak” tartja, mint érdemi vitának. „Ehhez a politikai színjátékhoz mi nem kívánunk asszisztálni” – fogalmazott.