Az amerikai kormány egyelőre enged

A Nemzeti Gárda vitatott bevetése után Chicagóba és Portlandbe a Pentagon részleges kivonulást kezdett el. A bírósági döntések és a közelgő ünnepek miatt 400 katona tért haza.

A rendőrség biztonsági intézkedéseket hozott a tüntetők megfékezésére Portlandben az Egyesült Államokban

Miután Donald Trump amerikai elnök ellentmondásos módon Chicagóba és Portlandbe telepítette a nemzeti gárdistákat, a médiajelentések szerint most megkezdődött a részleges kivonulás.

A New York Times arról számolt be, hogy a 200 nemzeti gárdistát, akiket más államokból küldtek a két városba, ismét kivonják. A nemzeti gárdistákat soha nem vetették be jogi viták miatt.

A Nemzeti Gárda részleges kivonása ünnepek miatt

A nemzeti gárdisták kivonulását a közelgő ünnepek, például a hálaadás és a karácsony indokolták. A Pentagon már nem akarja a katonákat drága és kihasználatlan készenlétben hagyni, távol a családjuktól.

Az illinoisi és oregoni bírósági ítéletek, amelyek megakadályozták a csapatok bevetését, felgyorsíthatták a részleges kivonulásról szóló döntést. Azonban, amint arról a New York Times beszámol, a Pentagon továbbra is fontolóra veszi a Nemzeti Gárda hosszú távú jelenlétét olyan városokban, mint Chicago és Portland, látszólag a közbiztonság biztosítása érdekében.

A Nemzeti Gárda továbbra is az Egyesült Államok városaiban állomásozik

Ezenkívül Illinois állam Nemzeti Gárdájának 300 tagja Chicagóban marad - Chicago Illinoisban van. Ugyanez vonatkozik az Oregon állam nemzeti gárdistájának 100 tagjára, akik Portlandben maradnak.

Trump számos ellenzéki demokrata kormányzott városba küldte a Nemzeti Gárdát. A jobboldali populista ezt az állítólagos fokozódó erőszakos bűncselekményekkel és a kormánya könyörtelen deportálási politikája elleni tiltakozásokkal indokolta.

Az elnök rendkívül szokatlan Nemzeti Gárda bevetése éles kritikát váltott ki. A demokrata politikusok egyre tekintélyelvűbb eljárással vádolták Trumpot.