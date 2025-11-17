Az ukrán kormány nem kezeli kellő súllyal a háború pusztító hatásait és nem tárja a nyilvánosság elé a valós helyzetet. Hiába konganak a vészharangok, Ukrajna veresége elkerülhetetlen, állítja Julian Röpcke elemző.

Ukrajna stratégiai vereség felé sodródik Oroszország haderejével szemben, miközben a kijevi vezérkar továbbra sem tárja a nyilvánosság elé a valós helyzetet – számolt be a Portfolio Julian Röpcke német OSINT-újságíró szavairól.

Az elemző hangsúlyozza: Ukrajna mind délkeleten, mind a donyecki, mind a harkivi térségben egyre nagyobb bajban van. Ennek ellenére sem a kijevi kormány, sem az ukrán vezérkar nem hajlandó el- és felismerni a helyzet súlyosságát.

Röpcke szerint a legfőbb problémát az jelenti, hogy sem az ukrán hadsereg, sem annak nyugati partnerei nem vonják le a szükséges következtetéseket a korábbi hibákból.

„Több mint 2000 leszállított harckocsi, gyalogsági harcjármű és páncélozott jármű bizonyult gyakorlatilag hatástalannak az oroszok egyre nagyobb fölényével szemben, amelyet a nagy számban bevetett drónrendszerek biztosítanak” – jelentette ki.

A szakértő szerint Ukrajnának milliós léptékű FPV-drón-támogatásra, valamint több ezer, nagy hatótávolságú cirkálórakétára lenne szüksége. Ehelyett a nyugati országok jellemzően csak eseti segítséget nyújtanak, vagy stratégiailag túlértékelt ukrán fejlesztésekbe fektetnek, például a nagy hatótávolságú drónokba.

Az ukrán kormány sem kezeli kellő súllyal a háború pusztító hatásait.

A havi 17 ezer fős mozgósítás tényleges eredménye továbbra is bizonytalan, a dezertálások és a szolgálat megtagadása pedig gyakran következmények nélkül marad. Ez nemcsak a haderejének valós nagyságát torzítja, hanem a frontvonalon is hézagokat eredményez, amelyek újabb orosz áttörésekhez vezetnek.

Októberben Ukrajna 586 négyzetkilométert vesztett el, és novemberben pedig várhatóan újabb éves rekord dől meg a területveszteségekben. A Dnyipro és Zaporizzsja nagyvárosi térségeiben az orosz offenzíva hónapok, legfeljebb egy-két év kérdése.

Röpcke szerint, ha sem a kijevi vezetés, sem a nyugati szövetségesek nem hajtanak végre sürgős stratégiai fordulatot, Oroszország lépésről lépésre meg fogja nyerni a háborút.