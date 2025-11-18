A tudósok felfedeztek egy elveszett kontinenst

Körülbelül 155 millió évvel ezelőtt Argoland kontinens leszakadt a mai Ausztrália területéről, és nyomtalanul eltűnt. Miután évekig geológiai kirakósokat próbáltak összerakni, a kutatók azt állítják, hogy megtalálták, de nem egy helyen, hanem szétszórva a tengerfenéken Délkelet-Ázsia alatt. Erről a Daily Galaxy számol be.

„Az Utrechti Egyetem tudósainak új tanulmánya megkérdőjelezi a kontinensek sodródásával és eltűnésével kapcsolatos feltételezéseket. Ahelyett, hogy egyetlen, összefüggő szárazföldként mozogna, Argoland több kontinentális sávra szakadt, és könnyen látható szigetláncok alatt rejtőzik, például Kelet-Indonézia és Mianmar egyes részei alatt” – áll a kiadványban.

Ugyanakkor Argoland eltűnése régóta rejtély a geológusok számára, mivel amikor a kontinensek feltörnek, általában egyértelmű nyomokat hagynak maguk után - sziklaalakzatokat, nyomfosszíliákat vagy hegymaradványokat, amelyek jelzik az útjukat.

„Argoland esetében ezek a nyomok hiányoztak. Ez a hiány komoly kérdéseket vetett fel a sorsával kapcsolatban. Vajon az óceán alá süllyedt, beolvadt a köpenybe, vagy egyszerűen soha nem létezett, ahogyan a tudósok elképzelték?” – hangsúlyozza a kiadvány.

Argoland nem tűnt el – darabokra hullott

A Gondwanából leszakadt többi ősi kontinenshez képest Argoland sodródása elején kisebb darabokra esett szét. Később ezek a töredékek külön-külön mozogtak, ami megnehezítette pályájuk nyomon követését.

„Semmi sem egyezett” – mondta Eldert Advokaat, a Live Science vezető szerzője, utalva a régióban ismert geológiai töredékek összekapcsolására tett korábbi kísérletekre.

Ez a széttöredezettségi hatás megnehezítette Argoland azonosítását. Míg a kontinensek egyes részei, mint például Afrika és Dél-Amerika, a törésvonalakon alapuló felosztás klasszikus példái, Argoland nem követte a szokásos mintákat.

„Végső soron az utrechti csapat azt a hipotézist állította fel, hogy Argoland eredetileg mikrokontinensek különálló halmaza volt, és ez a feltételezés kulcsfontosságúnak bizonyult a rejtély megoldásában” – teszi hozzá a cikk.

Egy sajtóközlemény szerint a tanulmány megállapította, hogy ezeknek a töredékeknek a nagy része Kelet-Indonézia felé sodródott, némelyik Mianmar közelében kötött ki. Ez a földrajzi kiterjedés megnehezítette, hogy ezeket a töredékeket egyetlen egységként kezeljék, amíg fel nem merült a „szalagkontinens” ötlete.

A tudósok bemutatják az "Argopelago" ötletét

Ezért Argoland széttöredezett szerkezetének jobb leírására a tudósok bevezettek egy új kifejezést: Argopelagus.

„Ahelyett, hogy a kontinenst egyetlen tömegként tekintenék, azt javasolták, hogy egy »nagyon kiterjedt és töredezett együttesként«, lényegében kontinentális töredékek mozaikjaként értelmezzék, amelyeket mindegyiket óceánfenék választ el egymástól, de geológiailag továbbra is összekapcsolnak” – magyarázta a Daily Galaxy.

Ahogy Duve van Hinsbergen geológus, a tanulmány társszerzője rámutatott, ezek a rekonstrukciók nem csupán tudományos rejtvényeket oldanak meg.

„Ezek a rekonstrukciók kulcsfontosságúak olyan folyamatok megértéséhez, mint a biodiverzitás és az éghajlat evolúciója, vagy a nyersanyagok keresése” – hangsúlyozta.