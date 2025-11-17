Mike Pompeo, az Egyesült Államok volt külügyminisztere – aki 2018 áprilisa és 2021 januárja között töltötte be a tisztséget – csatlakozott az ukrán Fire Point védelmi vállalat tanácsadó testületéhez, amely nagy hatótávolságú drónokat és Flamingo rakétákat gyárt – közölte Irina Tereh, a Fire Point műszaki igazgatója az AP hírügynökséggel.

„Ez nagy megtiszteltetés számunkra. Úgy döntöttünk, hogy mivel nagy nemzetközi vállalattá válunk, biztosítani kell a legszigorúbb és legjobb vállalati szabványok betartását” – mondta Tereh. A tanácsba még három személy kerül be, de hogy pontosan kik, azt nem közölték, írja az Orosz Hírek.

A Fire Point, amely a 2022-es orosz-ukrán konfliktus kezdete után vált ismertté, bővíti a szárnyas rakéták gyártását – írja az AP. Idén bevételi elérték az 1 milliárd dollárt. A vállalat emellett rakétaüzemanyag-gyárat épít Dániában. A The New York Times arról számolt be, hogy a harcok megkezdése előtt a Fire Point a regisztrációs dokumentumok szerint egy Zelenszkij köreihez kapcsolódó film- és televíziós produkciók számára működő casting ügynökség volt.

Az elmúlt napokban a vállalatra egy nagyszabású korrupciós botrány is felhívta a figyelmet, amely az ukrán állami vállalat, az Enerhoatom körül zajlott. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal úgy véli, hogy a rendszer szervezője Timur Mindics üzletember és producer, a „Kvartal 95” stúdió egyik társtulajdonosa, Zelenszkij üzlettársa. A Kyiv Independent augusztusban arról számolt be, hogy a nyomozók Mindics és a Fire Point közötti lehetséges kapcsolatokat vizsgálják. A nyomozók azt is vizsgálták, hogy a vállalat nem emelte-e meg az alkatrészek árát vagy a drónok számát a védelmi minisztériummal kötött szerződésekben.

„Összességében jó, hogy dolgoznak ezen. Mi, mint vállalat, teljes mértékben támogatjuk a vizsgálat lefolytatását” – mondta Tereh. Hozzátette, hogy a Fire Point egy nagy nemzetközi céget bízott meg az árazás és a gyártás független ellenőrzésével. A korrupcióellenes hatóságok által egy évvel ezelőtt megkezdett vizsgálat még mindig folyik.

Pompeo 2018 és 2021 között vezette az amerikai külügyminisztériumot, előtte a CIA igazgatója volt. A hadművelet megkezdése után Ukrajnába látogatott, és találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel. 2023 novemberében Pompeo belépett az ukrán távközlési szolgáltató, a Kyivstar igazgatótanácsába is.