„A kereskedelmi kapcsolatok megerősítésére van szükség!”

A kereskedelmi kapcsolatok megerősítésére és a hónapok óta tartó feszültségek enyhítésére van szükség Kína és Németország között – jelentette ki hétfőn Pekingben Ho Li-feng miniszterelnök-helyettes, miután tárgyalásokat folytatott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel.

Ho szerint Peking kész a német féllel együttműködve igazságos, méltányos és diszkriminációmentes üzleti környezet kialakításán dolgozni, amihez gyakorlati és pragmatikus lépésekre van szükség. Hozzátette: nem szabad hagyni, hogy különféle külső tényezők veszélyeztessék a globális ipari és ellátási láncok biztonságát és stabilitását.

Klingbeil – aki a Friedrich Merz vezette német kormány első minisztereként látogatott Kínába – a megbeszélésen kiemelte: Berlin szerint a kínai acél-, napenergia- és elektromos autó-ipari túltermelési kapacitások veszélyeztetik az európai piac versenyképességét és a német ipari munkahelyek biztonságát.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: Németország felvetette a Kína által a ritkaföldfémekre és más kritikus ásványi anyagokra bevezetett exportkorlátozások ügyét is. Mint mondta, a cél a stabil ellátási láncok fenntartása, valamint olyan közös megoldások megtalálása, amelyek megbízható hozzáférést biztosítanak ezekhez az alapvető nyersanyagokhoz.

A megbeszélést követően a kínai pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozott egy 27 pontból álló közös dokumentumot, amelyben a felek megerősítették elkötelezettségüket a makrogazdasági politikák összehangolása, valamint a legfejlettebb és legjelentősebb feltörekvő országokat tömörítő G20 mint a nemzetközi gazdasági együttműködés első számú fóruma szerepének erősítése mellett. A multilaterális együttműködés fontosságát hangsúlyozva elutasították az egyoldalúságot és a kereskedelmi protekcionizmust, továbbá támogatásukról biztosították a Kereskedelmi Világszervezeten alapuló, szabályalapú multilaterális kereskedelmi rendszer megőrzését és reformját.