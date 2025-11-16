2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Támadás érte a berlini német-arab iskola iszlamista hálózatokat bíráló igazgatóját

MH/ MTI
 2025. november 16. vasárnap. 19:21
Frissítve: 2025. november 17. 9:16
Támadás érte a Berlin Neukölln városrészében működő német-arab iskola igazgatóját, Hudhaifa Al-Mashhadanit, az elkövetőt a rendőrség keresi - közölte vasárnap a német rendőrség.

Támadás érte a berlini német-arab iskola iszlamista hálózatokat bíráló igazgatóját
Hudhaifa Al-Mashhadani, a Berlin Neukölln városrészében működő német-arab iskola igazgatója
Fotó: AFP/Odd Andersen

Az elkövető kézre kerítése érdekében a tartomány bűnügyi hivatala politikai indíttatású bűncselekményekben illetékes osztálya jelenleg kiértékeli a tömegközlekedési vállalat által rögzített videofelvételeket.

A 44 éves Mashhadani, aki egyben a Német-Arab Tanács főtitkára is, azt közölte, hogy az incidens péntek délelőtt történt a kerületi polgármesteri hivatal előtti metróállomásnál. Mint mondta, a peronon hátulról meglökte és halálosan megfenyegette egy ismeretlen. Mashhadani az iszlamista hálózatok bírálójának és az arab-izraeli kapcsolatok pártfogójának számít. Szerinte a támadás oka éppen erre vezethető vissza. "Fenyegetésként tekintenek rám" - húzta alá a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, nem ez volt az első támadás ellene.

Az iskola igazgatója nemrég közzétette a berlini német-arab Ibn-Khaldun-Iskola, a Német-Arab Tanács valamint az ezt támogató németországi arab, kurd és zsidó szervezetek közös szolidaritási nyilatkozatát.

Berlin polgármestere, Kai Wegner megdöbbenését fejezte ki a történtek miatt, és az X-en gyáva tettnek minősítette a támadást.

