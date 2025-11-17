Orosz támadások miatt a Naftogaz elvesztette gáztermelése 60%-át

A súlyos kiesés veszélyezteti az ország fűtési képességeit a téli szezon előtt, és éppen akkor történik, amikor Ukrajna a hazai termelés csökkenése miatt nemrég kénytelen volt újraindítani a gázimportot - írja a The New York Times.

Egyes városok már ideiglenes gázhiánnyal néznek szembe. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha a támadások folytatódnak, milliók számára válik nehézzé otthonaik fűtése. A cikk szerint az elektromos fűtőberendezésekre való átállás nem lehetséges, mivel az csak tovább terhelné az amúgy is túlterhelt, többórás kimaradásokkal küzdő elektromos hálózatot.

A lap kijevi lakosokat is idéz, akik meg vannak rémülve a kilátásoktól. Néhányan éppen azért költöztek gázellátással rendelkező lakásba, hogy elkerüljék a hőveszteséget és az áramszünetek alatti főzési nehézségeket.

Szovjet örökség a célkeresztben

Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója szerint a gáz jelenti a hőforrást és a főzési lehetőséget az ukrán háztartások 80%-ában, főként a többszintes lakóépületekben. A gázrendszer könnyű célpont Moszkva számára.

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter egy nyári interjúban arról beszélt, hogy az „oroszok tökéletesen tudják”, hol található az ország gázinfrastruktúrája, mivel az még a szovjet időkből maradt fenn.

Január óta támadják a gázhálózatot

A The New York Times emlékeztet, hogy a háború első három évében Moszkva nagyrészt elkerülte az ukrán gázhálózat támadását, mivel azt orosz gáz Európába szállítására is használták. Január 1-jén azonban, miután Kijev felmondta a tranzitszerződést, az orosz szállítások leálltak. Röviddel ezután Oroszország csapásokat mért az ukrán gázlétesítményekre.

Koreckij szerint februárban és márciusban a drónok és rakéták az ukrán gázkitermelő kapacitás mintegy 40%-át megsemmisítették. Bár a Naftogaz a nyáron helyreállította az infrastruktúrát, Oroszország októberben újult erővel tért vissza. Egy európai tisztviselő a lapnak megerősítette, hogy a múlt hónapban hét támadás érte a Naftogaz létesítményeit, ami a termelési kapacitás 60%-os kiesését okozta - írja a KárpátHír.