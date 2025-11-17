Külföld
Moszkva és Kijev több mint ezer ukrán fogoly szabadon bocsátásáról állapodott meg
Még az ünnepek előtt végrehajtják
Orosz katonák, miután szabadon engedték őket az Oroszország és Ukrajna közötti fogolycsere részeként
Fotó: AFP/Anadolu/Handout/Russian Defense Ministry
Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások eredményeként egyértelmű kötelezettségvállalás született az isztambuli keretegyezmény aktiválására, amely elősegíti a cserét. A közeljövőben technikai konzultációkra kerül sor, amelyek célja a csere végrehajtásához szükséges eljárási és szervezési lépések véglegesítése.
Megállás nélkül azon dolgozunk, hogy a fogságból hazatérő ukránok szeretteik körében ünnepelhessék az újévet és a karácsonyt is – fogalmazott.
Volodimir Zelenszkij júliusban arról számolt be, hogy Ukrajna a háború kitörése óta több mint 5800 katonát vitt haza az orosz fogságból – írja a Mandiner