Moszkva és Kijev több mint ezer ukrán fogoly szabadon bocsátásáról állapodott meg

Rusztem Umjerov, a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára Telegram-oldalán jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodott további 1200 ukrán fogoly szabadon bocsátásáról.

Orosz katonák, miután szabadon engedték őket az Oroszország és Ukrajna közötti fogolycsere részeként

Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások eredményeként egyértelmű kötelezettségvállalás született az isztambuli keretegyezmény aktiválására, amely elősegíti a cserét. A közeljövőben technikai konzultációkra kerül sor, amelyek célja a csere végrehajtásához szükséges eljárási és szervezési lépések véglegesítése.

Megállás nélkül azon dolgozunk, hogy a fogságból hazatérő ukránok szeretteik körében ünnepelhessék az újévet és a karácsonyt is – fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij júliusban arról számolt be, hogy Ukrajna a háború kitörése óta több mint 5800 katonát vitt haza az orosz fogságból – írja a Mandiner