2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Moszkva és Kijev több mint ezer ukrán fogoly szabadon bocsátásáról állapodott meg

Még az ünnepek előtt végrehajtják

MH
 2025. november 17. hétfő. 1:34
Frissítve: 2025. november 17. 2:21
Megosztás

Rusztem Umjerov, a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára Telegram-oldalán jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodott további 1200 ukrán fogoly szabadon bocsátásáról.

Moszkva és Kijev több mint ezer ukrán fogoly szabadon bocsátásáról állapodott meg
Orosz katonák, miután szabadon engedték őket az Oroszország és Ukrajna közötti fogolycsere részeként
Fotó: AFP/Anadolu/Handout/Russian Defense Ministry

Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások eredményeként egyértelmű kötelezettségvállalás született az isztambuli keretegyezmény aktiválására, amely elősegíti a cserét. A közeljövőben technikai konzultációkra kerül sor, amelyek célja a csere végrehajtásához szükséges eljárási és szervezési lépések véglegesítése.

Megállás nélkül azon dolgozunk, hogy a fogságból hazatérő ukránok szeretteik körében ünnepelhessék az újévet és a karácsonyt is – fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij júliusban arról számolt be, hogy Ukrajna a háború kitörése óta több mint 5800 katonát vitt haza az orosz fogságból – írja a Mandiner

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink