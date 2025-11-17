Fidan: Elkerülhetetlenek a béketárgyalások

Hakan Fidan török külügyminiszter szerint elkerülhetetlenek az ukrajnai béketárgyalások, és Törökország ismét helyszínt biztosíthat a megbeszélésekhez.

A miniszter az A Haber csatornának vasárnap azt mondta, a konfliktus most van a legközelebb a lehetséges befejezéshez. Mindez azután hangzott el, hogy Törökország aktívan közvetített a fogolycserékben, amelyekről Rusztem Umjerov, az RNBO titkára is tárgyalt Ankarában.

Európai vezetők is egyetértenek

Fidan szerint hasonló állásponton vannak az európai vezetők is, köztük Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár, akik Ankarában tárgyaltak Recep Tayyip Erdoğan elnökkel. A miniszter hangsúlyozta, hogy az Oroszország elleni szankciók súlyos politikai és pénzügyi következményekkel jártak Európa számára, a konfliktussal kapcsolatos összköltségeket mintegy 1 billió euróra becsülte.

„Ez a legsötétebb pillanat”

A török tárcavezető azzal indokolta a konfliktus közeli lezárásának lehetőségét, hogy most van a „legsötétebb pillanat”, amikor mindkét fél a másik közlekedési és energetikai infrastruktúrájának megsemmisítésére összpontosít. Úgy véli, éppen ezért most minden feltétel adott a tűzszünethez.

„Hiszünk abban, hogy sor kerül egy újabb tárgyalási fordulóra Ukrajna és Oroszország között, amelyre Törökországban vagy máshol kerülhet sor. Szükség van a közvetítők aktív fellépésére. Dolgozunk ezen, hamarosan látni fogják az eredményeket”

A hírügynökség emlékeztet, hogy Rusztem Umjerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára korábban Fidannal találkozott. Umjerov vasárnap arról írt, hogy egy újabb, Oroszországgal folytatott fogolycseréről szóló tárgyalásokat készítenek elő - írja a KárpátHír.