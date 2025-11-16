2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

A szerb miniszterelnök-helyettese szükségesnek tartotta a NIS államosítását

"A NIS helyzete mindent veszélyeztet"

MH
 2025. november 16. vasárnap. 23:45
Meg kell fontolni a NIS olaj- és gázipari vállalat államosításának lehetőségét – mondta Siniša Mali, Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere.

A szerb miniszterelnök-helyettese szükségesnek tartotta a NIS államosítását
Djuro Macut kérte fel kormányalakításra Aleksandar Vucic (képünkön)
Fotó: AFP/Anadolu/Filip Stevanovic

Az N1 portál szerint a politikus ezt a kezdeményezést az ország kormányának rendkívüli ülésén tette, közvetlenül Aleksandar Vučić elnökhöz fordulva. Véleménye szerint, ha felhagynak az államosítással, az sújtja a hitelminősítést.

"Nincs más választásunk - a NIS helyzete mindent veszélyeztet, abszolút mindent: a növekedésünket, a stabilitásunkat, a hitelminősítésünket" - mondta a miniszterelnök-helyettes.

