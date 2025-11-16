Külföld
A szerb miniszterelnök-helyettese szükségesnek tartotta a NIS államosítását
"A NIS helyzete mindent veszélyeztet"
Djuro Macut kérte fel kormányalakításra Aleksandar Vucic (képünkön)
Fotó: AFP/Anadolu/Filip Stevanovic
Az N1 portál szerint a politikus ezt a kezdeményezést az ország kormányának rendkívüli ülésén tette, közvetlenül Aleksandar Vučić elnökhöz fordulva. Véleménye szerint, ha felhagynak az államosítással, az sújtja a hitelminősítést.
"Nincs más választásunk - a NIS helyzete mindent veszélyeztet, abszolút mindent: a növekedésünket, a stabilitásunkat, a hitelminősítésünket" - mondta a miniszterelnök-helyettes.