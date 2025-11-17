2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

A finn elnök keményen kigúnyolta Putyint

Szerinte Sztálin mostanra már Berlinben lenne

MH
 2025. november 17. hétfő. 3:07
Megosztás

Vlagyimir Putyin orosz elnök négy év alatt hatalmas áldozatok árán alig ért el többet kétes „területi nyereségnél”, Joszif Sztálin szovjet diktátor ez alatt a négy év alatt már elfoglalta volna Berlint – jelentette ki vasárnap Alexander Stubb finn elnök.

A finn elnök keményen kigúnyolta Putyint
Finnország elnöke, Alexander Stubb
Fotó: AFP/Genya Savilov

A jelentés szerint Stubb nevetségessé tette Oroszország összes „eredményét” 2022 februárja óta. Megjegyezte, hogy az oroszok ezen idő alatt sem tudták elérni Kijevet, és a háború negyedik éve a végéhez közeledik.

A finn elnök felidézte, hogy a Szovjetunió diktátora, Sztálin, akihez az orosz propagandisták néha Putyint hasonlítják, négy év alatt legyőzte a náci Németországot és elfoglalta Berlint. De Putyin még nem érte el Kijevet, és nem is fogja. „Négy évvel később Sztálin már Berlinben volt, Putyin pedig még Kijevbe se ért. És nem is fog” – gúnyolódott az oroszok gyengeségén Alexander Stubb, számol be az rbc.ua.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink