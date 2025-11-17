A finn elnök keményen kigúnyolta Putyint

Vlagyimir Putyin orosz elnök négy év alatt hatalmas áldozatok árán alig ért el többet kétes „területi nyereségnél”, Joszif Sztálin szovjet diktátor ez alatt a négy év alatt már elfoglalta volna Berlint – jelentette ki vasárnap Alexander Stubb finn elnök.

A jelentés szerint Stubb nevetségessé tette Oroszország összes „eredményét” 2022 februárja óta. Megjegyezte, hogy az oroszok ezen idő alatt sem tudták elérni Kijevet, és a háború negyedik éve a végéhez közeledik.

A finn elnök felidézte, hogy a Szovjetunió diktátora, Sztálin, akihez az orosz propagandisták néha Putyint hasonlítják, négy év alatt legyőzte a náci Németországot és elfoglalta Berlint. De Putyin még nem érte el Kijevet, és nem is fogja. „Négy évvel később Sztálin már Berlinben volt, Putyin pedig még Kijevbe se ért. És nem is fog” – gúnyolódott az oroszok gyengeségén Alexander Stubb, számol be az rbc.ua.