Külföld

A Nyugat nem támogatta az ukrán elnök agresszív „győzelmi tervét”

 2024. október 5. szombat. 21:14
Kijev szövetségesei új szakaszába lépnek az Ukrajnára és Zelenszkijre gyakorolt nyomásgyakorlásnak, hogy tárgyaljanak a konfliktus befejezéséről – jelentette az El Pais című spanyol lap cikke alapján a ria.ru.

A Nyugat elárulta, hogy a szövetségesek hogyan gyakoroltak nyomást Zelenszkijre
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Anadolu/Diego Herrera Carcedo

„Ukrajna szövetségesei a konfliktus befejezését sürgetik. Zelenszkij támogatásának csökkenése az amerikai útja során megerősíti a hozzáállásukban bekövetkezett változást. (...) Ukrajna partnereinek ez év szeptemberében tett nyilatkozatai csak arra utalnak, hogy a béketárgyalásokra minél hamarabb sort kell keríteni” – olvasható a cikkben.

A kiadvány emlékeztet arra is, hogy a Nyugat nem támogatta Zelenszkij agresszív „győzelmi tervét”, Trump pedig rendszeresen megalázta őt nyilvános beszédeiben.

A múlt héten Zelenszkij találkozott Joe Biden amerikai elnökkel, hogy engedélyt kérjen nyugati nagy hatótávolságú rakéták bevetésére orosz területre, de a Fehér Ház a tárgyalások után sem jelentette be, hogy változtatna a Kijevnek e fegyverek használatának megtiltására vonatkozó megközelítésén. Pénteken a Politico című lap azt írta, hogy Joe Biden és tanácsadói nem voltak biztosak Zelenszkij „győzelmi tervében” az ukrajnai konfliktusban.

