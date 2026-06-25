A magas villanyszámla buktatta le a bűnözőket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Illegális kriptovaluta-bányászfarmra bukkantak az adóhatóság (ANAF) ellenőrei Szatmárnémetiben. A több mint 400 számítógépegységből álló rendszert egy korábban használaton kívüli épületben fedezték fel a város területén, működtetői illegálisan üzemelték be és használták folyamatosan - írja a kolozsvári Főtér.

Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, az adóhatóság szerint az illegális tevékenység leleplezése két fő irány mentén történt. Először is a bonyolult ellenőrzési folyamat során nagy eltéréseket találtak a létesítményben folyó reális tevékenység és a hivatalos pénzügyi adatok között, másrészt a szünet nélkül működő kriptobányász-rendszer hatalmas áramfogyasztással járt, ami szemet szúrt az ellenőröknek.

A létesítmény áramfogyasztása 2025 augusztusa és 2026 áprilisa között óriási, mintegy hét millió lej (476 millió forint) értékű volt. Az ANAF lefoglalta a teljes infrastruktúrát, köztük a 407 kriptobányász gépet, amelyek értéke meghaladja a kétmillió lejt.