Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben

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Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatálybalépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online.

Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-jétől hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kis értékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is – írták.

Az NMHH tanácsai szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt.